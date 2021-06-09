Боротьба зі слизом. Туреччина почала чистити Мармурове море (відео)

Влада Туреччини почала чистити Мармурове море від в'язкого слизу, як тільки закінчиться чистка море оголосять заповідною зоною

Туреччина чистить Мармурове море від слизу. Товстий шари в'язкої речовини покрив акваторію поблизу Стамбула.

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Під загрозою опинилися не тільки місцеві морська флора і фауна, а й рибальська промисловість. Слиз забиває двигуни човнів і псує сітки.

Як тільки Мармурове море очистять, Анкара оголосить його заповідною зоною. А стічні води обіцяє ретельно фільтрувати.

Густа маса утворюється, коли водорості безконтрольно розростається. Найчастіше – через забруднення і спеки. Населення в цьому районі росте – а з ним і забруднення води.

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Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пообіцяв зробити все можливе, щоб вирішити цю проблему.

Він підкреслив, що слиз загрожує екології не тільки Мармурового, а й Чорного моря і закликав розслідувати причини явища.

Раніше повідомлялося, що в Одесі в море щоночі зливають невідому речовину, забруднену воду помітили біля одного з готелів.