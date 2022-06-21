Борис Джонсон потрапив у лікарню – що з ним сталося

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон потрапив у лікарню. Вчора, 20 червня, йому зробили операцію. Вже у вівторок, 21 червня, політик повернеться до виконання своїх обов’язків.
Про це повідомляє Sky News.
Як стало відомо, операція пов'язана із носовими пазухами Джонсона. Його оперували в одній із клінік Лондона. Операція проводилася під загальним наркозом та була плановою.
Зазначається, що Джонсон вийшов зі свого будинку о 6-й ранку, а повернувся до 10:00. Наразі прем'єр-міністр відпочиває на Даунінг-стріт.
Здоров'я Джонсона
27 березня 2020 року у Джонсона підтвердився коронавірус і він керував урядом у віддаленому режимі.
5 квітня 2020 року Джонсон був госпіталізований та поміщений у реанімацію.
Джонсон був прихильником антивакцинаторів у розпал пандемії, поки сам не захворів на COVID-19 і лікарі дивом врятували йому життя.
Як Джонсон підтримує Україну
Борис Джонсон є одним з основних союзників української влади серед лідерів західного світу.
Британський прем'єр вважає, що Україна не повинна йти на територіальні поступки Кремлю заради припинення війни.
Він ініціював передачу Україні військової допомоги – протикорабельних ракет, радарів для контрбатарейної боротьби, бронетранспортерів.
Крім того, Джонсон запропонував Україні та країнам Східної Європи об'єднатися у новий політичний, економічний і військовий союз, який, на відміну від ЄС, займатиме жорсткішу позицію щодо військової агресії Росії.