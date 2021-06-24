Борис Джонсон "умив" Росію після інциденту з есмінцем: "Окупація Криму незаконна"

Британський прем'єр м'яко нагадав Кремлю про злочини проти України і попередив, що Сполучене Королівство не стане з ними миритися

Борис Джонсон назвав маршрут британського есмінця біля Криму законним. Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заперечує, що есмінець HMS Defender, по якому російські війська нібито відкрили попереджувальний вогонь біля окупованого Криму, порушив кордони РФ.

Реклама

Про це повідомляє Mirror.

"Я вважаю, що міжнародні води використовувалися правильно. Важливий момент: ми не визнаємо російську анексію Криму – це частина суверенної української території. Ми і раніше відстоювали закон і домагалися свободи судноплавства – і цього разу ми обрали найкоротший шлях між двома пунктами", – сказав Джонсон.

Читайте також: Коротко і по суті справи. Все про "зіткнення" Росії і Британії в Чорному морі

Він нагадав, що британський корабель бере участь в міжнародних військових навчаннях Sea Breeze 2021 разом з військовими суднами 40 інших країн. Таким чином союзники відстоюють свої спільні цінності.

Реклама

"Це включає в себе демократію, права людини, рівність, верховенство закону і свободу судноплавства. Ми не визнаємо російську анексію Криму, вона незаконна. Це українські води – було абсолютно правильно використовувати їх, аби пройти від точки "а" до точки "б", – додав Борис Джонсон.

Нагадаємо, що в Британії спростували заяви російських військових про те, що по HMS Defender були здійснені попереджувальні постріли.

Незважаючи на це, міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес вже заявив, що флоту його країни не завадять ходити біля берегів окупованого Росією Криму.