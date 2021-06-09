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"Боснійсьий маніяк" Ратко Младич програв апеляцію в Гаазі

9 червня 2021 0:14

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Міжнародний трибунал підтвердив початковий вирок для лідера боснійський сербів, генерала Младича – довічне позбавлення волі

Ратко Младич все ж не вийде з в'язниці. Фото: Peter Dejong/REUTERS

Ратко Младич все ж не вийде з в'язниці. Фото: Peter Dejong/REUTERS

Гаазький трибунал відхилив апеляцію Ратко Младича – "боснійський м'ясник" проведе за гратами решту життя.

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Про це повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Яна Лук'янець.

Младич – той самий сербський генерал, який керував облогою Сараєва і причетний до геноциду мусульман у Сребрениці в 90-их роках, коли загинули десятки тисяч мирних громадян.

Перші звинувачення Младичу зачитали ще чотири роки тому – він вже тоді був у в'язниці Нідерландів після екстрадиції.

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Однак адвокати вирішили оскаржити вирок суду, аргументуючи це поганим самопочуттям свого 78-річного підзахисного. Мовляв, він переніс три інсульти й інфаркт. Однак на сьогоднішньому засіданні чоловік виглядав непогано.

Також Младич заявив, що був лише солдатом, захищав свою країну, яку руйнувало НАТО за допомогою Ватикану і міжнародної мафії.

Після того як розгляд клопотання кілька разів перенесли, Гаазька колегія з п'яти суддів підтвердила початковий вирок.

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22 листопада 2017 року Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії засудив генерала Младича до довічного ув'язнення за геноцид, злочини проти людяності і порушення військових законів і положень. Перед цим він близько 16 років переховувався від правосуддя, але в травні 2011 року його заарештували в Сербії та екстрадували до Гааги.

Ратко Младич ще на свободі, 1993 рік. Фото: REUTERS/Chris Helgren
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Ратко Младич ще на свободі, 1993 рік. Фото: REUTERS/Chris Helgren

А в 2019 році іншому лідерові боснійських сербів Радовану Караджичу посилили вирок – від 40 років в'язниці до довічного ув'язнення.

Про що ще сьогодні говорили в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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