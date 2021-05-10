Двоюрідний брат королеви Єлизавети II принц Майкл Кентський запропонував журналістам-розслідувачам, які представилися як представники південнокорейської компанії, допомогти за солідну винагороду із заступництвом Кремля при виході на російський ринок.

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Про це з посиланням на запис переговорів між принцом і журналістами повідомило The Sunday Times.

Журналісти виступали від імені приватної південнокорейської компанії House of Haedong, нібито зацікавленої в інвестиціях в золотодобування у Росії.

Друг принца маркіз Редінг, який також брав участь у переговорах, представив Майкла Кентського як неофіційного посла Єлизавети в Росії "і заявив, що доступ у Кремль у принца зберігся, навіть незважаючи на відносини світової спільноти з російською владою.

На записі Редінг також заявив, що принцу за п'ятиденну подорож до Росії для налагодження зв'язків потрібно заплатити близько 50 тис. фунтів стерлінгів.

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При цьому Редінг просив співрозмовників зберегти все у таємниці.

"Ми не хотіли б, щоб світ знав, що принц зустрічається з Путіним", – сказав уявним бізнесменам маркіз.

Після публікації матеріалу Редінг зв'язався з виданням і заявив, що зробив помилку і його обіцянки журналістам- "бізнесменам" були "нереалістичними", і насправді будь-які угоди також повинні схвалити радники принца, а його не так зрозуміли.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати і Велика Британія заявили, що дотримуються спільної позиції щодо агресії Росії проти України і останньої ескалації біля українських кордонів.

Ми також писали, що кремлівські боти розміщують провокаційні коментарі під матеріалами провідних ЗМІ Британії, щоб створити помилкове враження, нібито британська громадськість підтримує агресію Росії проти України.