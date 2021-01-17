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Бразилія схвалила використання китайської вакцини CoronaVac

17 січня, 20:53

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Вакцину від компанії Sinovac планують зареєструвати і в Україні

Бразильське національне агентство з нагляду за здоров'ям схвалило екстрене використання вакцини проти коронавірусу CoronaVac, яка була розроблена китайською фармкомпанією Sinovac Biotech і замовлена урядом України.

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Про це повідомляє CGTN.

Бразилія нині намагається активізувати свої зусилля для припинення поширення вірусу, оскільки країна з 8 455 059 випадків зараження COVID-19 посідає третє місце в світі, поступаючись лише США та Індії.

За даними Університету Джона Гопкінса, Бразилія на другому місці за смертністю від коронавірусної хвороби (209 296 смертельних випадків), на першому – США.

До 25 січня в Бразилії має початися вакцинація препаратом від Sinovac.

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Нагадаємо, вакцина від коронавірусу CoronaVac, розроблена китайською фармкомпанією Sinovac Biotech буде зареєстрована в Україніна початку наступного місяця.

Причому голова наглядової ради компанії – постачальника вакцини "Лекхім" Валерій Печаєв заявив, що тільки-но CoronaVac зареєструють у Бразилії, його компанія подасть у Державний експертний центр матеріали на реєстрацію препарату в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Бразилія вакцина коронавірус Sinovac
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