Бразилія відмовилася від вакцини Sputnik V через серйозні дефекти

Бразильські експерти заявили про невід’ємні ризики і відсутність гарантії безпеки, якості та ефективності російської вакцини

Бразильський регулятор охорони здоров'я Anvisa не дозволив імпорт російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" у країну через "високі ризики" і "серйозні дефекти".

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Про це повідомляє Reuters.

Правління Anvisa, що складається з п'яти осіб, одностайно проголосувало проти російської вакцини, оскільки місцеві експерти виявили "невід’ємні ризики" і "серйозні дефекти". Також регулятор заявив про відсутність інформації, яка гарантувала б її безпеку, якість та ефективність.

Генеральний менеджер з моніторингу стану здоров'я Ана Кароліна Морейра заявила, що "невід'ємні ризики" від використання вакцини занадто високі.

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Головною проблемою російської вакцини регулятор назвав наявність у ній аденовірусу, здатного відтворюватися, що, за словами менеджера Anvisa з ліків і біологічних продуктів Густаво Мендеса, є серйозним дефектом.

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Нагадаємо, раніше Чехія відмовилася від "Супутника V"на тлі розсекреченої доповіді про причетність Росії до вибухів на військових складах. Віце-прем'єр Чехії Ян Гамачек заявив, що Прага переглянула доцільність покупки російської вакцини від коронавірусу.

Ми також повідомляли, що в Росії незабаром після того, як отримали щеплення російської вакцини від коронавірусу "Супутник V", померли чотири людини.

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