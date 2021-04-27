Русский
$ 27,86
33,65
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Бразилія відмовилася від вакцини Sputnik V через серйозні дефекти

27 квітня, 06:19

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Бразильські експерти заявили про невід’ємні ризики і відсутність гарантії безпеки, якості та ефективності російської вакцини

Бразильський регулятор охорони здоров'я Anvisa не дозволив імпорт російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" у країну через "високі ризики" і "серйозні дефекти".

Реклама

Про це повідомляє Reuters.

Правління Anvisa, що складається з п'яти осіб, одностайно проголосувало проти російської вакцини, оскільки місцеві експерти виявили "невід’ємні ризики" і "серйозні дефекти". Також регулятор заявив про відсутність інформації, яка гарантувала б її безпеку, якість та ефективність.

Генеральний менеджер з моніторингу стану здоров'я Ана Кароліна Морейра заявила, що "невід'ємні ризики" від використання вакцини занадто високі.

В тренді
Акваріум з лавандою замість захисної маски – бельгієць дивує людей своїм винаходом

Головною проблемою російської вакцини регулятор назвав наявність у ній аденовірусу, здатного відтворюватися, що, за словами менеджера Anvisa з ліків і біологічних продуктів Густаво Мендеса, є серйозним дефектом.

Реклама

Нагадаємо, раніше Чехія відмовилася від "Супутника V"на тлі розсекреченої доповіді про причетність Росії до вибухів на військових складах. Віце-прем'єр Чехії Ян Гамачек заявив, що Прага переглянула доцільність покупки російської вакцини від коронавірусу.

Ми також повідомляли, що в Росії незабаром після того, як отримали щеплення російської вакцини від коронавірусу "Супутник V", померли чотири людини.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Бразилія вакцина коронавірус Супутник V
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ціни на нафту обвалилися до мінімуму з початку квітня: в чому причина
Ціни на нафту обвалилися до мінімуму з початку квітня: в чому причинаЕкономіка
Лукашенко показав справжнє обличчя – дав Зеленському хамську пораду при Путіні
Лукашенко показав справжнє обличчя – дав Зеленському хамську пораду при ПутініІнші країни
Нардеп Шевченко зустрівся з Лукашенко: як відреагували у
Нардеп Шевченко зустрівся з Лукашенко: як відреагували у "Слузі народу" (відео)Влада
Підводний човен Індонезії, що зник, знайшли. Там вже закінчилося повітря (оновлено)
Підводний човен Індонезії, що зник, знайшли. Там вже закінчилося повітря (оновлено)Інші країни
НАТО перехопило над Балтією російські винищувачі і бомбардувальники
НАТО перехопило над Балтією російські винищувачі і бомбардувальникиІнші країни
Смерть після щеплень Pfizer і AstraZeneca: в Британії підбили підсумки вакцинації
Смерть після щеплень Pfizer і AstraZeneca: в Британії підбили підсумки вакцинаціїІнші країни

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти