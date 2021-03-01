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"Бразильський" штам COVID-19 дістався Британії

1 березня, 01:07

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

В Англії та Шотландії заразилися шестеро людей

У Великій Британії вперше виявили шість випадків зараження мутованим штамом COVID-19, раніше виявленим у бразильському місті Манаус.

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Про це повідомили представники британських органів охорони здоров'я, передає Reuters.

Три випадки були виявлені в Англії, ще три в Шотландії.

Два з трьох випадків у Англії – члени однієї сім'ї з Південного Глостершира, яка раніше побувала в Бразилії. Третій заражений ніяк не пов'язаний з ними. Захворілі шотландці, своєю чергою, не пов'язані з випадками в Англії.

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За словами британських експертів, варіант коронавірусу, виявлений в Бразилії, деякими мутаціями схожий на штам, вперше ідентифікований у ПАР, і може гірше реагувати на сучасні вакцини, але, щоб зрозуміти це, потрібні додаткові дослідження.

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Нагадаємо, вчені вважають, що південноафриканський штам коронавірусу на дві третини знижує імунну відповідь у людей, вакцинованих препаратом компанії Pfizer.

Ми також писали, що в Фінляндії виявили абсолютно новий варіант коронавірусу, який одночасно має властивості штамів, раніше виявлених у Великій Британії і Південній Африці.

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Бразилія Великобританія ПАР штам коронавірус
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