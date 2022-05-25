Британія дала відповідь на "хотілки" РФ щодо зернової кризи

Бен Уоллес закликав Росію вчинити правильно

Уоллес заявив, що Росія має відкрити "зерновий коридор" із портів України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес закликав Росію дозволити Україні експортувати своє зерно, щоб допомогти країнам, де його нестача може спровокувати голод.

Про це пише Reuters.

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Реакція Великої Британії

Серед іншого Уоллес заявив, що Росія має "вчиняти правильно" і відкрити "зерновий коридор" з портів України в Чорному морі.

Так, у четвер заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що країна готова надати гуманітарний коридор для суден з продовольством, що залишають Україну, в обмін на "скасування деяких санкцій".

Своєю чергою Уоллес відкинув ідею скасування санкцій і привітав пропозицію країн – наприклад, Туреччини – супроводжувати постачання зерна з України після того, як Москва виключила участь західних сил.

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"Це зерно для всіх, Лівія, Ємен, люди в усьому світі покладаються на це зерно, щоб прогодувати себе. Закликаю Росію вчинити правильно в дусі гуманності та випустити зерно України, припинити красти зерно на свої кошти. Не говоритимемо про санкції, давайте вчиняти правильно", – сказав міністр.

Як зазначається, українські порти в Чорному морі були заблоковані відтоді, як 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України, і понад 20 мільйонів тонн зерна застрягли в елеваторах у країні.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше заявляв про те, що російські окупанти крадуть українське зерно, вантажать його за свої кораблі, проходять через протоку Босфор і намагаються продати його за кордон.

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