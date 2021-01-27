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Британія погрожує Росії новими санкціями через Навального

27 січня, 16:06

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Уряд Бориса Джонсона закликав "негайно і беззастережно" звільнити Олексія Навального

Уряд Великої Британії не виключає того, що стосовно Росії можуть бути введені нові санкції через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним.

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Про це, як повідомляє Reuters, заявила державний міністр Сполученого Королівства у справах Європи Венді Мортон.

"Ми постійно розглядаємо можливість введення нових санкцій", – сказала вона, виступаючи в Палаті громад британського парламенту 27 січня.

Однак на заклик одного з британських депутатів виключити російську делегацію з Парламентської асамблеї Ради Європи Мортон сказала, що не обговорюватиме майбутні санкції, "оскільки це може підірвати їхній ефект".

"Пан Навальний став жертвою мерзенного злочину, і ми закликаємо до його негайного і беззастережного звільнення", – заявила чиновниця.

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Венді Мортон також засудила насильство щодо учасників протестів на підтримку опозиціонера, які пройшли у багатьох містах РФ.

Крім того, за її словами, нормалізації в двосторонніх відносинах Москви і Лондона не може бути доти, поки Росія поводитися так, як вона поводиться зараз.

Нагадаємо, що Євросоюз поки не вводив санкції через арешт Навального і репресії стосовно демонстрантів, які його підтримали, проте цей сценарій не виключається.

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Росія Великобританія санкції санкції проти Росії Олексій Навальний
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