Британія погрожує Росії новими санкціями через Навального

Уряд Великої Британії не виключає того, що стосовно Росії можуть бути введені нові санкції через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним.
Про це, як повідомляє Reuters, заявила державний міністр Сполученого Королівства у справах Європи Венді Мортон.
"Ми постійно розглядаємо можливість введення нових санкцій", – сказала вона, виступаючи в Палаті громад британського парламенту 27 січня.
Однак на заклик одного з британських депутатів виключити російську делегацію з Парламентської асамблеї Ради Європи Мортон сказала, що не обговорюватиме майбутні санкції, "оскільки це може підірвати їхній ефект".
"Пан Навальний став жертвою мерзенного злочину, і ми закликаємо до його негайного і беззастережного звільнення", – заявила чиновниця.
Венді Мортон також засудила насильство щодо учасників протестів на підтримку опозиціонера, які пройшли у багатьох містах РФ.
Крім того, за її словами, нормалізації в двосторонніх відносинах Москви і Лондона не може бути доти, поки Росія поводитися так, як вона поводиться зараз.
Нагадаємо, що Євросоюз поки не вводив санкції через арешт Навального і репресії стосовно демонстрантів, які його підтримали, проте цей сценарій не виключається.
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