Британія хоче стати лідером у відновленні України після війни

Відновлення нашої країни після агресивної війни Росії стане символом влади демократії над автократією

Трасс заявила, що Британіє лідирує у підтримці України/Фото: Getty Images, колаж: "Сьогодні"

Наступного року Велика Британія проведе конференцію, присвячену відновленню України. Лондон має намір стати лідером у відновленні післявоєнної української економіки.

Про це пише Reuters.

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У Британії заявили, що працюють з Україною та іншими країнами над проведенням конференції з відновлення країни в наступному році. Члени британського уряду також мають намір увійти до наглядової ради, щоб допомогти координувати дії України та її союзників по відновленню. Офіс координаційного центру буде відкрито в Лондоні.

"Ми лідируємо в підтримці України під час війни і будемо продовжувати лідирувати в підтримці плану відновлення і розвитку країни", — заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас.

Трас додала, що відновлення України після агресивної війни Росії стане символом влади демократії над автократією. Згуртовані інвестиції повинні показати президенту Росії Володимиру Путіну, що його спроби знищити Україну тільки створили сильну і квітучу націю.

Євросоюз виділить нову допомогу на відновлення України

Європейський Союз виділить Україні 9 мільярдів євро фінансової допомоги спільно з партнерами G7. Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.

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"Європейська рада продовжуватиме допомагати Україні з її нагальними потребами в ліквідності разом з G7. Європейська рада готова надати Україні 9 мільярдів євро. Рішуча і конкретна підтримка Україні", — йдеться у повідомленні.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Яресько розповіла, де брати гроші на відбудову України. Також ми писали, що відновлення України може відбутися за кошти російських олігархів.