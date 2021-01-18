Британія і Португалія встановили рекорди смертності від COVID-19

У Британії за добу померла 671 людина

У Великій Британії минулого тижня було зафіксовано найбільшу кількість випадків смерті від COVID-19 на душу населення в світі.

Реклама

Про це повідомляє Sky News.

За останню добу в країні зафіксовано 599 смертей, а напередодні реєструвався 671 летальний випадок. В середньому за тиждень у Британії фіксували 16,5 смертей на мільйон людей.

Таким чином загальна кількість смертей протягом 28 днів після позитивного тесту на коронавірус у Британії сягнула 89 860 людей.

Також серед лідерів за смертністю від коронавірусу минулого тижня опинилася і Португалія. За останню добу в цій країні з населенням 10 млн померла 167 людина, а з початку пандемії – вже понад 9 тис.

Реклама

Слухайте головні новини понеділка в подкасті "Що сьогодні?" від 18 січня.

Нагадаємо, в американському штаті Каліфорнія, де на тлі бурхливої пандемії раніше закінчилися ліжка для COVID-хворих, тепер не залишилося місць у моргах.

Ми також повідомляли, що в Україні за 11 місяців 2020 року померло 549,17 тис. людей, що на 2,9% більше, ніж за аналогічний період 2019 року, і народилося – 268,9 тис., що на 6,2% менше.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама