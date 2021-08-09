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Британія обрушила санкції на Білорусь: Лукашенко жорстко відповів

9 серпня 2021 16:28

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Британський міністр заявив, що Лондон не потерпить свавілля від Лукашенка після сфальсифікованих виборів

Британія покарала Лукашенка. Колаж "Сьогодні"

Британія покарала Лукашенка. Колаж "Сьогодні"

Велика Британія ввела нові санкції проти Білорусі у відповідь на дії режиму Лукашенка, а також за піратську посадку літака Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича. Самопроголошений білоруський президент дізнався про це прямо на пресконференції і у відповідь нахамив британцям.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що режим Лукашенка продовжує трощити демократію і порушувати права людини у Білорусі.

"Ці санкції демонструють, що Велика Британія не сприймає дій Лукашенка після сфальсифікованих виборів. Продукція державної промисловості Лукашенка не продаватиметься у Великій Британії, і наші аерокосмічні компанії не користуватимуться його літаками", – про це йдеться на сайті британського уряду.

Які санкції ввели

  • Авіаційні заходи – британці закрили небо для білоруських літаків і введена заборона на надання технічної допомоги флоту літаків Лукашенка.
  • Торговельні заходи стосовно калійних добрив, нафтопродуктів, товарів і технологій для перехоплення і моніторингу, товарів для виробництва сигарет, а також товарів і технологій подвійного призначення для скорочення обсягу доходів, що надходять режиму Лукашенка, і обмеження його доступу до товарів, які можуть дозволити продовжити репресії проти білорусів.
  • Фінансові заходи, що забороняють купівлю перекладних цінних паперів та інструментів грошового ринку, випущених білоруською державою, а також випущених державними банками, і надання кредитів.
  • Заборона на надання страхування і перестрахування державним органам Білорусі.
  • Посилення чинного ембарго для Білорусі на поставки зброї.
  • Введені санкції стосовно російського бізнесмена Михайла Гуцерієва за підтримку режиму Лукашенка, в тому числі переслідуючи свої ділові інтереси.

Як відреагував Лукашенко

Зазначимо, що Лукашенку повідомили про введення британцями санкції акурат під час його великої пресконференції, на що він відреагував у своєму стилі.

"Економічні санкції введе Велика Британія? Велика Британія? Господь з вами. Так вдавіться ви цими санкціями у Великій Британії. Ми тисячу років не знали цієї Великої Британії і знати не хочемо. Прихвосні американські", – заявив білоруський диктатор.

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Що накоїв Лукашенко у Білорусі

  • Лукашенко очолив вкотре Білорусь у серпні минулого року за підсумками президентських виборів. Щоправда, їх не визнав цивілізований світ, зокрема Україна, а самого Лукашенка називають тепер самопроголошеним лідером і диктатором. Після цього в Білорусі почалися місяці масових протестів, а за ґратами побували тисячі білорусів, які мирно протестували проти чинного режиму.
  • Витівка офіційного Мінська з примусовою посадкою літака Ryanair взагалі шокувала світ – країни Європи заборонили польоти над Білоруссю. Режим Лукашенка нарвався на санкції Євросоюзу, обмежувальні заходи готує навіть Україна.
  • Лукашенко пішов ще далі – підписав закон "Про зміну законів щодо захисту суверенітету і конституційного ладу", яким дозволив залучати армію до боротьби з протестами.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", наприкінці червня ЄС затвердив секторальні санкції проти Білорусі. Нові санкції торкнулися таких секторів, як нафта, калій, банки, тютюн і наглядові технології. По суті всього того, по чому вдарили британці.

Також сьогодні, 9 серпня, США повинні оголосити про санкції проти Білорусі.

Дивіться у нашому сюжеті про річницю протестів в Білорусі:

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