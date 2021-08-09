Британія обрушила санкції на Білорусь: Лукашенко жорстко відповів

Британський міністр заявив, що Лондон не потерпить свавілля від Лукашенка після сфальсифікованих виборів

Британія покарала Лукашенка. Колаж "Сьогодні"

Велика Британія ввела нові санкції проти Білорусі у відповідь на дії режиму Лукашенка, а також за піратську посадку літака Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича. Самопроголошений білоруський президент дізнався про це прямо на пресконференції і у відповідь нахамив британцям.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що режим Лукашенка продовжує трощити демократію і порушувати права людини у Білорусі.

"Ці санкції демонструють, що Велика Британія не сприймає дій Лукашенка після сфальсифікованих виборів. Продукція державної промисловості Лукашенка не продаватиметься у Великій Британії, і наші аерокосмічні компанії не користуватимуться його літаками", – про це йдеться на сайті британського уряду.

Які санкції ввели

Авіаційні заходи – британці закрили небо для білоруських літаків і введена заборона на надання технічної допомоги флоту літаків Лукашенка.

Торговельні заходи стосовно калійних добрив, нафтопродуктів, товарів і технологій для перехоплення і моніторингу, товарів для виробництва сигарет, а також товарів і технологій подвійного призначення для скорочення обсягу доходів, що надходять режиму Лукашенка, і обмеження його доступу до товарів, які можуть дозволити продовжити репресії проти білорусів.

Фінансові заходи, що забороняють купівлю перекладних цінних паперів та інструментів грошового ринку, випущених білоруською державою, а також випущених державними банками, і надання кредитів.

Заборона на надання страхування і перестрахування державним органам Білорусі.

Посилення чинного ембарго для Білорусі на поставки зброї.

Введені санкції стосовно російського бізнесмена Михайла Гуцерієва за підтримку режиму Лукашенка, в тому числі переслідуючи свої ділові інтереси.

Як відреагував Лукашенко

Зазначимо, що Лукашенку повідомили про введення британцями санкції акурат під час його великої пресконференції, на що він відреагував у своєму стилі.

"Економічні санкції введе Велика Британія? Велика Британія? Господь з вами. Так вдавіться ви цими санкціями у Великій Британії. Ми тисячу років не знали цієї Великої Британії і знати не хочемо. Прихвосні американські", – заявив білоруський диктатор.

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Що накоїв Лукашенко у Білорусі

Лукашенко очолив вкотре Білорусь у серпні минулого року за підсумками президентських виборів. Щоправда, їх не визнав цивілізований світ, зокрема Україна, а самого Лукашенка називають тепер самопроголошеним лідером і диктатором. Після цього в Білорусі почалися місяці масових протестів, а за ґратами побували тисячі білорусів, які мирно протестували проти чинного режиму.

Витівка офіційного Мінська з примусовою посадкою літака Ryanair взагалі шокувала світ – країни Європи заборонили польоти над Білоруссю. Режим Лукашенка нарвався на санкції Євросоюзу, обмежувальні заходи готує навіть Україна .

. Лукашенко пішов ще далі – підписав закон "Про зміну законів щодо захисту суверенітету і конституційного ладу", яким дозволив залучати армію до боротьби з протестами.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", наприкінці червня ЄС затвердив секторальні санкції проти Білорусі. Нові санкції торкнулися таких секторів, як нафта, калій, банки, тютюн і наглядові технології. По суті всього того, по чому вдарили британці.

Також сьогодні, 9 серпня, США повинні оголосити про санкції проти Білорусі.

Дивіться у нашому сюжеті про річницю протестів в Білорусі: