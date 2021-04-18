Британія відправить військові кораблі у Чорне море на підтримку України – ЗМІ

Для підтримки в Середземному морі перебуватиме авіаносець Queen Elizabeth з винищувачами F-35 і вертольотами Merlin на борту, готовими вилетіти на допомогу

Велика Британія має намір направити два військові кораблі Королівського флоту в Чорне море в травні, після того, як США скасували розміщеннятам своїх есмінців, а ескалація через стягування російських військ до кордонів України триває.

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Про це повідомила The Sunday Times з посиланням на джерела.

"Направлення кораблів до берегів України покликане продемонструвати солідарність із Києвом і союзниками по НАТО в регіоні після того, як минулого тижня президент Байден вирішив скасувати розміщення двох американських військових кораблів у Чорному морі", – пише видання.

Згідно з високопоставленими військово-морськими джерелами, в Чорне море прямує есмінець типу 45, озброєний зенітними ракетами, і протичовновий фрегат типу 23 з авіаносної групи ВМС Великої Британії в Середземному морі.

Зазначається, що для їх підтримки в стані готовності перебуватиме флагманське судно авіаносної групи Queen Elizabeth з винищувачами F-35 і вертольотами Merlin на борту, готовими вилетіти на допомогу в разі потреби.

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Сам авіаносець залишиться в Середземному морі, оскільки перебування суден такого типу в Чорному морі заборонено міжнародною угодою.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Сполучені Штати скасували розміщення двох військових кораблів в Чорному морі, які повинні були прибути туди 16 квітняі залишатися там до 4 травня.

Тим часом Росія продовжує нагнітати ситуацію в акваторії Чорного моря і хоче незаконно перекрити Керченську протоку на півроку.

Ми також повідомляли, що Росія стягує в Чорне море авіацію і кораблі нібито для проведення військових навчань. Туди прямують кілька десятків кораблів і понад 50 винищувачів, бомбардувальників і штурмовиків.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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