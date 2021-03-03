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Британія отримає з Індії партію вакцини Covishield, яку застосовують в Україні

3 березня, 22:35

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Попит на індійську вакцину AstraZeneca серед західних країн зростає

Велика Британія отримає 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, вироблених Індійським інститутом сироватки (Serum Institute) під торговою маркою Covishield, яку з 25 лютого вже застосовують в Україні.

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Про це повідомили в уряді Великої Британії, передає Reuters.

"Велика Британія замовила 100 мільйонів доз вакцини AstraZeneca проти COVID-19, з яких 10 мільйонів доз надійдуть від Serum Institute", – розповів представник британського уряду.

Індія масово виробляє вакцину AstraZeneca, розроблену спільно з Оксфордським університетом, для десятків країн з низьким і середнім рівнем доходу.

Агентство відзначає, що останнім часом попит на вакцину Covishield серед західних країн зростає, і поставка її до Британії може викликати розмови, що багаті західні країни закуповують вакцини за рахунок бідних країн.

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Водночас у британському уряді вже заявили, що індійський виробник запевнив їх, що надання доз Великій Британії не вплине на зобов'язання з постачання вакцин в бідніші країни.

Нагадаємо, минулого тижня Україна отримала перші 500 тисяч доз індійської вакцини Covishield, розробленої Oxford/AstraZeneca, після чого почалася кампанія вакцинації медиків.

Ми також повідомляли, що посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що немає різниці між вакциною Covishield і AstraZeneca – вони абсолютно однакові.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Великобританія Індія вакцинація вакцина AstraZeneca Covishield
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