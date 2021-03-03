Британія отримає з Індії партію вакцини Covishield, яку застосовують в Україні

Велика Британія отримає 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, вироблених Індійським інститутом сироватки (Serum Institute) під торговою маркою Covishield, яку з 25 лютого вже застосовують в Україні.

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Про це повідомили в уряді Великої Британії, передає Reuters.

"Велика Британія замовила 100 мільйонів доз вакцини AstraZeneca проти COVID-19, з яких 10 мільйонів доз надійдуть від Serum Institute", – розповів представник британського уряду.

Індія масово виробляє вакцину AstraZeneca, розроблену спільно з Оксфордським університетом, для десятків країн з низьким і середнім рівнем доходу.

Агентство відзначає, що останнім часом попит на вакцину Covishield серед західних країн зростає, і поставка її до Британії може викликати розмови, що багаті західні країни закуповують вакцини за рахунок бідних країн.

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Водночас у британському уряді вже заявили, що індійський виробник запевнив їх, що надання доз Великій Британії не вплине на зобов'язання з постачання вакцин в бідніші країни.

Нагадаємо, минулого тижня Україна отримала перші 500 тисяч доз індійської вакцини Covishield, розробленої Oxford/AstraZeneca, після чого почалася кампанія вакцинації медиків.

Ми також повідомляли, що посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що немає різниці між вакциною Covishield і AstraZeneca – вони абсолютно однакові.

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