Британія закличе ООН відреагувати на порушення прав людини в Росії і Білорусі

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб у понеділок, 22 лютого, закличе Організацію Об'єднаних Націй вжити заходів проти систематичних порушень прав людини у Росії, Білорусі, Китаї та М'янмі.
Про це йдеться в підготовленому ним виступі у Раді ООН з прав людини, витяги з якого поширило британське МЗС, передає Bloomberg.
Щодо Росії, то Рааб вкаже на "ганебне" поводження з лідером опозиції Олексієм Навальним і підкреслить, що країна "не виконує свої міжнародні зобов'язання".
Голова МЗС Великої Британії також має намір оголосити про "кризу прав людини" у Білорусі після "жорстокого придушення" президентом Олександром Лукашенком протестів.
Крім цього в Лондоні стурбовані ситуацією з правами людини в Китаї і М’янмі.
За даними МЗС, Рааб скаже, що ситуація в китайській провінції Сіньцзян "виходить за всі межі", і заявить про повідомлення про тортури, примусову працю і стерилізації жінок, які відбуваються там в "промислових масштабах".
Він також висвітлить порушення у М'янмі і закличе військових цієї країни піти і звільнити громадських лідерів.
Нагадаємо, голови зовнішньополітичних відомств країн – членів Європейського Союзу 22 лютого обговорять "відповідну реакцію на справу Навального" і можуть запровадити нові санкції проти Росії.
Ми також повідомляли, що США ухвалили рішення ввести заборону на видачу віз 43 громадянам Білорусі, які могли бути причетні до протестів у країні.
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