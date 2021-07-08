Русский
$ 27,3
32,29
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Британія закінчила вторгнення до Афганістану: війська королівства залишають країну

8 липня 2021 18:10

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Прем'єр Джонсон оголосив про кінець військової кампанії, яка забрала життя 457 британських солдатів

Британія завершує свою 20-річну військову кампанію в Афганістані. Фото: колаж "Сьогодні"

Британія завершує свою 20-річну військову кампанію в Афганістані. Фото: колаж "Сьогодні"

Слідом за своїми союзниками по НАТО Велика Британія теж офіційно завершує свою військову місію в Афганістані, яка тривала майже 20 років.

Про це повідомляє The Guardian.

Реклама

Виступаючи 8 липня в Палаті громад британського парламенту, прем'єр-міністр Борис Джонсон підтвердив, що Лондон припиняє військову інтервенцію в Афганістан.

"Усі британські війська, які брали участь в місії НАТО в Афганістані, тепер повертаються додому", – сказав глава уряду королівства.

Читайте також: Велика Британія має намір вивести всі свої війська з Афганістану – The Times

Джонсон додав, що більша частина контингенту вже залишила територію країни, але з міркувань безпеки він не став розкривати конкретні дати виведення інших військових.

Не пропусти!
Дівчинка плакала на трибунах "Уемблі" після вчинку футболіста збірної Англії
Мейсон Маунт довів до сліз фанатку
Реклама

Загалом афганська кампанія коштувала життів 457 британських солдатів. Сполучене Королівство ввело війська до цієї країни на знак солідарності із США після теракту, який "Аль-Каїда" організувала 11 вересня 2001 року

При цьому на тлі значних військових успіхів "Талібану" начальник генштабу британської армії генерал Нік Картер заявив про "досить похмурі" новини з Афганістану – під контроль талібів вже перейшли майже 50% сільських районів країни.

Нагадаємо, 29 квітня після наказу президента США Джо Байдена американські війська офіційно почали залишати Афганістан, а 2 липня вони залишили свій головний аванпост – військову базу "Баграм".

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Розстріляна дружина президента Гаїті вижила (оновлено)
Розстріляна дружина президента Гаїті вижила (оновлено)Інші країни
Зустріч
Зустріч "Великої двадцятки" в Італії – чому про Україну навіть не згадалиВлада
"Росія розгорнула ракети і може вдарити по Україні" – чи закінчаться навчання НАТО війною?Влада
Білорусь закрила кордон з Україною – реакція МЗС
Білорусь закрила кордон з Україною – реакція МЗСІнші країни
Білорусь закрила кордон? Кулеба спростував брехню Лукашенка
Білорусь закрила кордон? Кулеба спростував брехню ЛукашенкаВлада
Стягування військ в Чорне море – чи атакує РФ НАТО і чому Україна обрала Альянс
Стягування військ в Чорне море – чи атакує РФ НАТО і чому Україна обрала АльянсВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти