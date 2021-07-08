Британія закінчила вторгнення до Афганістану: війська королівства залишають країну

Прем'єр Джонсон оголосив про кінець військової кампанії, яка забрала життя 457 британських солдатів

Британія завершує свою 20-річну військову кампанію в Афганістані. Фото: колаж "Сьогодні"

Слідом за своїми союзниками по НАТО Велика Британія теж офіційно завершує свою військову місію в Афганістані, яка тривала майже 20 років.

Про це повідомляє The Guardian.

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Виступаючи 8 липня в Палаті громад британського парламенту, прем'єр-міністр Борис Джонсон підтвердив, що Лондон припиняє військову інтервенцію в Афганістан.

"Усі британські війська, які брали участь в місії НАТО в Афганістані, тепер повертаються додому", – сказав глава уряду королівства.

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Джонсон додав, що більша частина контингенту вже залишила територію країни, але з міркувань безпеки він не став розкривати конкретні дати виведення інших військових.

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Загалом афганська кампанія коштувала життів 457 британських солдатів. Сполучене Королівство ввело війська до цієї країни на знак солідарності із США після теракту, який "Аль-Каїда" організувала 11 вересня 2001 року

При цьому на тлі значних військових успіхів "Талібану" начальник генштабу британської армії генерал Нік Картер заявив про "досить похмурі" новини з Афганістану – під контроль талібів вже перейшли майже 50% сільських районів країни.

Нагадаємо, 29 квітня після наказу президента США Джо Байдена американські війська офіційно почали залишати Афганістан, а 2 липня вони залишили свій головний аванпост – військову базу "Баграм".

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