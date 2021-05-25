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Британія закрила повітряний простір для Білорусі

25 травня, 21:03

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Сполучене Королівство вирішило вжити подальших заходів, після того як у понеділок відмовилося приймати у себе лайнери білоруської Белавіа

Британія закрила небо для білоруських літаків. Колаж "Сьогодні"

Британія закрила небо для білоруських літаків. Колаж "Сьогодні"

Уряд Великої Британії заборонив літакам білоруських авіакомпаній літати через британський повітряний простір без спеціального дозволу.

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Про це написав у Twitter міністр транспорту Сполученого Королівства Грант Шеппс.

Він зазначив, що країна вирішила вжити подальших заходів після того, як у понеділок відмовилася приймати у себе лайнери білоруської компанії "Белавіа".

"Після вчорашнього скасування дозволу на польоти "Белавіа" до Великої Британії я вживаю подальших заходів. Білоруським авіалініям буде негайно заборонено входити в повітряний простір Великої Британії, якщо не отримано спеціального дозволу", – написав він.

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Фото: колаж "Сьогодні"

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Нагадаємо, у відповідь на примусову посадку пасажирського літака в аеропорту Мінська і затримання журналіста Романа Протасевича Велика Британія 24 травня запровадила санкції проти 99 фізичних та юридичних осіб Білорусі.

Ми також повідомляли, що глави держав і урядів країн-членів Євросоюзу ухвалили рішення про заборону польотів у ЄС білоруських авіакомпаній, а також закликають європейських авіаперевізників уникати повітряного простору Білорусі.

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