Британія заборонила польоти Boeing 777 після інциденту з лайнером у США

Тимчасова заборона не вплине на рейси, що прибувають до Британії

Велика Британія призупинила експлуатацію літаків Boeing 777 з двигунами Pratt & Whitney PW 4000 на своїй території після того, як один із них загорівся на лайнері в штаті Колорадо (США).

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Про це повідомив британський міністр транспорту Грант Шеппс, передає The Telegraph.

Міністр пообіцяв тримати ситуацію з лайнерами на контролі у співпраці з Управлінням цивільної авіації.

Водночас співрозмовники видання в уряді Великої Британії стверджують, що тимчасова заборона на польоти Boeing 777 не вплине на рейси, які будуть прибувати на територію країни.

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Крім того, за інформацією британського Управління цивільної авіації, жодна з британських авіакомпаній не експлуатує літаки Boeing 777 з цим типом двигунів.

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Нагадаємо, Федеральне управління цивільної авіації Сполучених Штатів (FAA) розпорядилося перевірити літаки Boeing 777, у яких використовуються двигуни Pratt & Whitney PW4000, після того як один із них загорівся і деталі обшивки лайнера знаходили біля житлових будинків у штаті Колорадо.

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