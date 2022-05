Британська розвідка назвала головне завдання окупантів на півдні України

Російські сухопутні війська продовжують спроби оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, недавно захопивши кілька сіл на північний захід від Попасної.

Про це повідомляє британська розвідка.

Як повідомляється, Росія чинить тиск на "Сєвєродонецький котел", хоча Україна зберігає контроль над кількома секторами, що обороняються, "позбавляючи РФ повного контролю над Донбасом".

Водночас у британській розвідці впевнені, що Т-62 майже напевно будуть особливо вразливими для протитанкових засобів, а їхня присутність на полі бою наголошує на "нестачі в Росії сучасної боєздатної техніки".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/8oy0CIaoIP



#StandWithUkraine pic.twitter.com/6gQjEGEiRb