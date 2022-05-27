Британська розвідка назвала головне завдання окупантів на півдні України

Паралельно наша країна позбавляє РФ повного контролю над Донбасом

Україна зберігає контроль над кількома секторами, що обороняються. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Російські сухопутні війська продовжують спроби оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, недавно захопивши кілька сіл на північний захід від Попасної.

Про це повідомляє британська розвідка.

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Яка ситуація

Як повідомляється, Росія чинить тиск на "Сєвєродонецький котел", хоча Україна зберігає контроль над кількома секторами, що обороняються, "позбавляючи РФ повного контролю над Донбасом".

"Перед південним угрупованням військ Росії, ймовірно, як і раніше, стоїть завдання окупувати південну територію України. В останні дні Росія, ймовірно, перемістила 50-річні танки Т-62 з глибокого зберігання в зону відповідальності СДФ", – йдеться в повідомленні.

Водночас у британській розвідці впевнені, що Т-62 майже напевно будуть особливо вразливими для протитанкових засобів, а їхня присутність на полі бою наголошує на "нестачі в Росії сучасної боєздатної техніки".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/8oy0CIaoIP



#StandWithUkraine pic.twitter.com/6gQjEGEiRb - Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 27, 2022

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Нагадаємо, Збройні сили України мають зайти на територію Криму до кінця року. Таку заяву зробив голова ГУР Кирило Буданов. Також він назвав два варіанти закінчення війни для Росії.

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