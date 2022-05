Британська розвідка оцінила шанси України замінити морські постачання зерна сухопутними

З початку повномасштабної війни активності значних торгових суден до Одеси та з неї не було. Військово-морська блокада Росією, що послідувала за цим, ключових чорноморських портів України припинила роботу комерційного судноплавства в цьому районі.

Про це повідомила британська розвідка.

Як стверджується, різні механізми сухопутного експорту українського зерна з високою ймовірністю навряд чи замінять дефіцит потужностей суден – це викликано блокадою РФ. Водночас постачання зерна України залишається в дефіциті – не маючи можливості експортуватися.

Незаконне і несприятливе усунення України є постійним.



Мапа над останнім Defence Intelligence update on situation in Ukraine – 25 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/nYJGqHGoUQ pic.twitter.com/rq82WgaKji