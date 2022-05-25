Британська розвідка оцінила шанси України замінити морські постачання зерна сухопутними

Бойові дії вже створили непрямий тиск на глобальні ціни на зерно

Блокада Росією чорноморських портів припинила роботу комерційного судноплавства. / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної війни активності значних торгових суден до Одеси та з неї не було. Військово-морська блокада Росією, що послідувала за цим, ключових чорноморських портів України припинила роботу комерційного судноплавства в цьому районі.

Про це повідомила британська розвідка.

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Яка ситуація

Як стверджується, різні механізми сухопутного експорту українського зерна з високою ймовірністю навряд чи замінять дефіцит потужностей суден – це викликано блокадою РФ. Водночас постачання зерна України залишається в дефіциті – не маючи можливості експортуватися.

"Бойові дії вже створили непрямий тиск на глобальні ціни на зерно. Загроза російської морської блокади продовжуватиме перешкоджати доступу комерційного судноплавства до українських портів. Тому дефіцит пропозиції, що виникає, призведе до подальшого зростання цін на багато основних продуктів", – йдеться в повідомленні.

Незаконне і несприятливе усунення України є постійним.



Мапа над останнім Defence Intelligence update on situation in Ukraine – 25 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/nYJGqHGoUQ pic.twitter.com/rq82WgaKji - Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 25, 2022

Нагадаємо, в Міноборони Великої Британії зазначили, що в Україні РФ втратила стільки військових, скільки СРСР за 9 років в Афганістані. Це пов'язано із поганою тактикою.

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