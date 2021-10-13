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Будемо жити. Смертність від COVID-19 найнижча з початку року — ВООЗ

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
13 жовтня, 21:45
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Ситуація залишається напруженою лише в Європі
Нині в Європі смертність висока через нову хвилю коронавірусу/Колаж: Сьогодні
Нині в Європі смертність висока через нову хвилю коронавірусу/Колаж: Сьогодні

У світі смертність в результаті пандемії COVID-19 знижується і знаходиться на найнижчому рівні протягом року. У той же час в Україні погіршилася ситуація з хворими на коронавірус.

Про це повідомляє ВООЗ.

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Яка ситуація зараз?

"Кількість щотижневих смертей в результаті COVID-19 продовжує зменшуватися і зараз знаходиться на найнижчому рівні. Але це все ще неприпустимо високий рівень — майже 50 000 смертей щотижня, а реальне їх число, безумовно, вище", — повідомив під час брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

У Європі ситуація напружена

Смертність в результаті пандемії COVID-19 знижується у всіх регіонах, крім Європи, де кілька країн зараз зіткнулися з новою хвилею пандемії коронавірусу.

Вакцинація в світі

"І, звичайно ж, смертність вища в країнах і групах населення з найменшим доступом до вакцин. Як ви знаєте, 56 країн, які були фактично виключені з глобального ринку вакцин, не змогли досягти мети вакцинації 10% свого населення до кінця вересня", — зазначив Гебреісус.

Зараз відомо, що три країни світу досі взагалі не почали COVID-вакцинацію населення — це Бурунді, Еритрея і Північна Корея.

В Україні — новий коронавірусний антирекорд

В Україні захворюваність на COVID-19 серед дітей та молоді перевищила максимальні значення за весь час пандемії. Кількість госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.

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"Захворюваність серед дітей є найвищою за весь час пандемії, а інтенсивність їх госпіталізації наближається до абсолютних максимумів", — йдеться в звіті НАН.

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