Україна ризикує знову залишитися без вакцин. Індія призупиняє експорт CoviShield

Вакцину не відправляли за кордон з 18 березня

Індія тимчасово зупиняє експорт вакцини CoviShield, яку купує Україна, щоб забезпечити нею власне населення.

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Про це повідомляє Reuters.

У МОЗ Індії зазначили, що в країні новий сплеск захворюваності, тому хочуть розширити кампанію вакцинації населення. Влада замовила у Serum Institute of India близько 141 млн доз вакцини.

"Жодного експорту, нічого доти, доки ситуація в Індії не стабілізується. Уряд не ризикуватиме, коли так багато людей потребують вакцинації в Індії", – заявив співрозмовник агентства.

Зазначається, що вакцину не відправляли за кордон з минулого четверга. Призупинення експорту торкнеться механізм COVAX, у рамках якого препарат мала отримати і Україна.

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Зараз індійський виробник вже затримав поставки препарату до Бразилії, Великої Британії, Марокко і Саудівської Аравії.

Нагадаємо, раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пригрозила забороною на експорт компанії AstraZeneca через те, що вона порушує договір про постачання.

Крім того, Індія може тимчасово зупинити постачання до України наступної партії вакцини CoviShield. Причина – інформаційна кампанія проти індійської вакцини в нашій країні.

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