Конфлікт і кіберпартизани. Протасевич про причини затримання

Роман Протасевич / Фото: скриншот instagram.com/kyryll_v

Засновник Telegram-каналу NEXTA, журналіст, затриманий у Мінську, Роман Протасевич вважає, що його підставили.

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Про це він розповів в інтерв'ю каналу ОNТ.

За словами Протасевича у нього були конфлікти з товаришем, який раніше мав зв'язки з "кіберпартизанамі", які сповіщали про "мінування" по всій Білорусі.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту колишнього головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Пізніше стало відомо, що на борту літака був співробітник КДБ Білорусі. Читайте також докладніше, як відреагували світові політики на затримання Протасевича.

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Водночас у Зеленського звинуватили Білорусь у міжнародному тероризмі. Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк вважає, що головним організатором і вигодонабувачем примусової посадки літака є Росія.