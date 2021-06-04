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Був снайпером. Бойовики на Донбасі "шиють" справу Протасевичу

4 червня, 16:53

Денис Беспалов Денис Беспалов

Бойовики з "ЛНР" заявили, що Протасевич був снайпером в батальйоні "Азов"

/ Фото: REUTERS

Бойовики з так званої "Луганській народної республіки" стверджують, що білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич нібито був снайпером в українському батальйоні "Азов".

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Про це в п'ятницю заявив офіцер прес-служби управління Народної міліції (ЛНР) Іван Філіпоненко, повідомляє ТАСС.

"Протасевич стверджує, що нічого поганого він не робив і всього лише був журналістом на передових рубежах Збройних сил України (ЗСУ). За даними наших джерел з оперативно-тактичного угруповання ЗСУ" Північ ", Протасевич був снайпером", – сказав він.

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Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий надати можливість "слідчим" так званої "ЛНР" допитати затриманого в Мінську екс-головного редактора NEXTA Романа Протасевича, проти якого там нібито проводять "розслідування".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в "генпрокуратурі ЛНР" нібито проводять "розслідування" щодо затриманого в Мінську опозиціонера Романа Протасевича. Там хочуть, щоб Білорусь передала його для "слідчих дій".

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