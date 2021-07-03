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Були чутні постріли: в Мінську ОМОН виступив на заході (відео)

3 липня 2021 20:29

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Білорусам вдалося подивитися виставу загону під музичний супровід

Виступ ОМОНу. Фото: колаж "Сьогодні"

Виступ ОМОНу. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мінську на одному із заходів з нагоди 3 липня виступив ОМОН. На площі зібралося багато глядачів.

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Відео опублікував TUT.BY в Telegram.

Як пишуть в Мережі, на початку виступу чулися постріли.

"По всій видимості, холостими зарядами", – додають в повідомленні.

Правоохоронці виступили під музику.

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Раніше ми писали, що Міністерство внутрішніх справ Росії не змогло встановити особу омонівці, який вдарив ногою в живіт жінку 23 січня під час акції протесту в Санкт-Петербурзі. Хоча він сам відвідував потерпілу в лікарні.

Також ми писали, що в Москві омоновец ударом кийка по голові збив з ніг журналіста. У Москві під час протестів у вівторок, 2 лютого, проти вироку опозиціонеру Олексію Навальному, омоновец сильно вдарив кийком по голові журналіста, який виконував свої обов'язки і на ньому був жилет представника преси.

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