Цілі штати без світла і перші жертви: в Мексиці стався потужний землетрус (відео)

Вчора, 7 вересня, на південному заході Мексики недалеко від пляжного курорту Акапулько стався потужний землетрус магнітудою 7,0. В результаті загинула щонайменше одна людина.
Про це повідомляє Reuters.
Землетрус магнітудою 7,0 стався в 17,7 км на північно-східному Акапулько. Стихійне лихо повалило дерева і стовпи на дороги – це призвело до відключення електроенергії в декількох штатах.
Підземні поштовхи відчули навіть мешканці Мехіко, розташованому в 300 км від епіцентру землетрусу.
Люди в паніці вибігали з будинків, які почали розгойдуватися. Почало блимати світло, а потім і зовсім згасло, на тротуари сипалися уламки плитки та цегли.
Поки відомо про одного загиблого, людину причавило падаючим стовпом.
" Ми були в театрі і нас усіх вивели, ми почули сирену, все почало дрижати і ми вибігли надвір", – кажуть очевидці землетрусу.
"Було жахливо, ми просто не могли думати про щось інше, тільки б швидше вийти. Ми чули шум, ніби щось зламалося і здавалося все зараз завалиться. Це справді нагадало мені землетрус року", – кажуть очевидці землетрусу.
Землетрус в 2017 році
Це не перший землетрус в Мексиці. У південному мексиканському штаті Оахака, в 2017 році, стався потужний землетрус силою 7,2 бала. В результаті сильного землетрусу в країні загинули 320 людей.
This is something sad #terremotomexico #earthquake #EarthquakeMexico #Sismo #Sismomx #MexicoCityearthquake #Mexico pic.twitter.com/orsIjxIGwp- Francisco Olivas (@focente) September 19 2017
Країна знаходиться в підковоподібний зоні високої сейсмічної активності, відомої як Тихоокеанський вогняний пояс або Тихоокеанська каблучка, що простягнулася по периметру Тихого океану вздовж східного узбережжя Азії і західного узбережжя обох Америк.
Раніше ми писали:
Другий раз за тиждень. Карпати знову сколихнув землетрус.
Нагадаємо, що в Китаї стався потужний землетрус, загинули люди.
- Також Індонезію накрил потужний землетрус.