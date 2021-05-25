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Через тиждень збиралася захищати диплом у Вільнюсі. Що відомо про дівчину Протасевича, затриману в Мінську

25 травня, 17:21

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Софія Сапега познайомилася з Романом Протасевичем близько пів року тому, однак свою маму все ще з ним не познайомила

23-річну дівчину білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича Софію Сапегу затримали на 72 години "за підозрою в злочинах" на території Білорусі.

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Сапега поверталася до Вільнюса з Афін, де відпочивала разом з Протасевичем, однак їхній літак білоруська влада примусово посадила.

Дівчину підозрюють у скоєнні злочинів у серпні – вересні 2020 року, коли були протести після перемоги на президентських виборах Олександра Лукашенка.

Що нині відомо про Софію?

Софія Сапега родом з Росії (Владивостока), проте майже все своє життя прожила в Білорусі. Як розповідає одногрупник дівчини, Сапега вступила до приватного литовського вишу ЄГУ за програмою "Міжнародне право і право Європейського Союзу". Цьогоріч вона мала закінчити в ньому магістратуру. У Литві у Софії посвідка на тимчасове проживання.

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У Білорусі живе її мама, а в Росії – батько.

За словами її мами, після повернення з Греції її дочка збиралася захищати диплом. Софія Сапега познайомилася з Романом Протасевичем близько пів року тому, однак свою маму з ним не познайомила.

"Політикою не цікавилася, але переживала за долю рідних для себе країн – Білорусі та Росії. Упевнений, що затримання Софії має тільки одну причину – чинити тиск на Романа. Оскільки інших причин об'єктивно немає", – каже одногрупник дівчини.

Що кажуть батьки Софії Сапеги?

Як розповідає мати затриманої Софії Анна Дудич, дочка встигла написати в WhatsApp тільки слово "мама". Наразі вона перебуває в ІТУ на Окрестіна, де під час масштабних протестів у Білорусі тримали протестувальників. Для дівчини найняли адвоката.

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Батьки дізналися з Instagram, що здійснив посадку рейс з Афін до Вільнюса. До Вільнюса летіти залишалося лічені хвилини, літак розвернули над Лідою.

Батько дівчини Андрій Сапега підтвердив, що в серпні – вересні минулого року вона була в Мінську, але не знає, чи брала вона участь у протестах.

Що кажуть друзі Софії?

Одногрупниця Софії розповіла, що не знала про стосунки подруги з Романом, бо та взагалі рідко говорила про подробиці свого особистого життя. За словами дівчини, в соцмережах не було ніякої інформації про романтичні стосунки з Протасевичем.

До речі, очевидно, Софія Сапега видалила свій акаунт в Instagram.

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Друзі відгукуються про дівчину як про дуже хорошу людину. Кажуть, що вона порядна, добра і щира.

Нагадаємо, що 23 травня білоруська влада примусово посадила в Мінську авіалайнер Ryanair, який виконував рейс Афіни – Вільнюс, заявивши про загрозу теракту на борту літака. Нібито від угруповання ХАМАС надійшла погроза про вибух, але палестинські бойовики заперечують свою причетність до події.

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