Число смертей від COVID-19 в світі в два-три рази більше офіційних даних – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що жертвами коронавірусу могли стати від 6 до 8 млн людей

Жертвами пандемії COVID-19 могли стати від 6 до 8 мільйонів, в той час як офіційні дані Всесвітньої організації охорони здоров'я говорять лише про 3,4 млн смертей.

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Про це повідомила помічник Генерального директора ВООЗ за даними і аналітиці Саміра Астма, передає Reuters.

"Це число (смертей) дійсно може бути в два-три рази більше (офіційних даних)", – сказала вона.

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Раніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус попередив, що другий рік пандемії забере ще більше життів, ніж перший. Він назвав виходом з пандемії, який допоможе врятувати життя і зберегти гроші на прожиття мільйонів людей, сукупність заходів громадської охорони здоров'я і вакцинацію.

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Тим часом директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге заявив, що захворюваність COVID-19 в Європі за останній місяць знизилася на 60%.

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