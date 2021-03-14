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Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 120 млн

14 березня, 03:33

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Україна на 17 місці у світовому списку

Кількість випадків зараження коронавірусом у світі станом на 14 березня сягнула 120 040 943, при цьому зафіксовано 2 659 102 летальні випадки.

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Про це свідчать дані Worldometer.

На цей момент одужали вже 96 578 602 особи.

Лідерами з інфікування COVID-19 залишаються Сполучені Штати (30 043 662), Бразилія (11 439 250) і Індія (11 358 644), на четвертому місці – Росія з 4 380 525 інфікованих.

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Україна в світовому списку заражень коронавірусом на 17 місці з 1 451 744 випадків.

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Нагадаємо, станом на 13 березня в Україні від коронавірусу померли 28 158 людей, вилікувати вдалося 1 219 773 інфікованих.

Ми також повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав умову для запровадження в Україні нового локдауну.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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