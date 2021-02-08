Число жертв сходу льодовика в Індії різко зросло (фото)

У північному індійському штаті Уттаракханд, де 7 лютого зійшов льодовик, під час рятувальної операції знайшли тіла 26 осіб.
Про це повідомила поліція Уттаракханд на своїй сторінці в Twitter.
"Остаточне число загиблих, виявлених в Таповані до 20:00 8 лютого, становить 26. 171 людина пропала безвісти", – йдеться в повідомленні.
За останніми даними, зараз безвісти числиться щонайменше 171 людина. Врятувати вдалося 27 осіб.
Раніше представники місцевої влади повідомляли про 18 загиблих і понад 200 зниклих безвісти.
Нагадаємо, величезні льодові маси зійшли вниз по гірських гімалайських річках Алакнанда і Дхауліганга і викликали повінь у високогірних районах.
За словами представника державних сил реагування на стихійні лиха Рідхіма Аггарвал, тоді не вдавалося зв'язатися приблизно зі 150 енергетиками, які працювали в районі лиха.
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