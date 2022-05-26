Надзвичайний стан в Угорщині: від кого захищається Орбан

Експерти вважають, що Будапешт не виношує плани захоплення західних регіонів України, це просто наслідок нафтового ембарго та конфлікту з Брюсселем

Поки в Європарламенті розробляють 7-й пакет санкцій, Орбан щось задумав / Колаж "Сьогодні"

Через війну в Україні, що триває, наш західний сусід Угорщина вирішив запровадити "воєнну надзвичайну ситуацію". За словами прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, потрібно не дати втягнути Угорщину у війну та захищати фінансову безпеку угорських сімей, що "вимагає простору для маневру". При цьому Угорщина межує з найбезпечнішим регіоном України – Закарпатською областю – й протяжність нашого спільного кордону всього 128 км. Сайт "Сьогодні" з’ясував, що насправді стоїть за рішенням Віктора Орбана, якого вважають прокремлівським політиком.

Стан війни

24 травня угорський парламент конституційною більшістю, де основу складає партія Віктора Орбана Фідес – Угорський громадянський союз, проголосував поправку до Конституції, яка дозволяє вводити надзвичайний стан на підставі війни в сусідній державі. Затверджена поправка до Конституції (№10) свідчить, що надзвичайний стан може бути введено через війну, воєнний конфлікт або гуманітарну катастрофу в сусідній країні. Раніше таких підстав угорське законодавство не передбачало.

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"Хтось може пояснити, чому потрібно оголошувати стан війни, попри те, що Угорщина не отримала і не постраждала від будь-якої прямої воєнної загрози? Я знаю, що по сусідству йде війна, але немає передумов того, що нам погрожують якісь воєнні загрози. Якби він оголосив надзвичайну економічну ситуацію, може, я зрозумів би", – висловив свою думку про те, що відбувається, мешканець міста Мішкольц Тамаш Гуляш.

Прихований мотив

На думку експертів, запровадження "стану війни", як це називає сам Орбан, – виключно політичний крок, який дає його уряду особливі повноваження. Вони зі свого боку убезпечать владу від прозорості ухвалення рішень та від будь-яких протестів з цього приводу, а також допоможуть протистояти, зокрема, санкціям ЄС проти Росії.

"Річ у тому, що саме 24 травня було затверджено новий уряд. І ключова "легенда", "місія" цього уряду Орбана – рятувати Угорщину від війни в Україні, її наслідків, щоб раптом хтось не задумав "втягнути Угорщину у війну в Україні" або не змусив Угорщину "платити ціну війни в Україні". Це цитати слоганів команди Орбана, з якими вони здобули четверту перемогу на парламентських виборах в Угорщині 3 квітня", – написав директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський.

На сьогодні, якщо послухати Орбана, треба рятувати саме від введення згубних, за його словами, санкцій проти Росії.

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"Вони (країни ЄС – Ред.) перейшли цю червону межу. Заборона на постачання вугілля, може, і не торкнеться Угорщини. Але вони продовжують. Ви повинні зупинитись тут. Це атомна бомба, яку хочуть скинути на угорську економіку", – так прокоментував Орбан появу шостого пакету санкцій ЄС, який Угорщина має ухвалити разом із рештою членів Союзу.

Таким чином, першою причиною введення НП може бути небажання Будапешта приймати шостий пакет санкцій ЄС проти Росії, а саме – підписатися під нафтовим ембарго.

Другою причиною може бути відмова від транзиту своєю територією зброї для ЗСУ. 12 травня вкотре міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтерв'ю іспанській газеті El País заявив, що Будапешт не постачатиме зброю Києву і не допустить транзит озброєнь через територію своєї країни.

"Ми не хочемо, щоб угорсько-український кордон був перевалочним пунктом для доставки зброї. Ми не відправимо та не дозволимо перевозити зброю через Угорщину", – заявив "пацифіст" Петер Сіярто.

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Роздута проблема

Як повідомляє DW, насправді Угорщина не є тією країною ЄС, яка найбільше залежить від нафти і газу з Росії. Постачання енергоресурсів з країни-агресора покривають 58 відсотків щорічного споживання нафти в Угорщині. У Словаччині цей показник становить 96 відсотків, у Литві та Фінляндії – близько 80 відсотків. І ці країни готові відмовитись від російської кривавої нафти.

Зате зараз, на думку глави Офісу президента Михайла Подоляка, Росія почала активніше залучати своїх лобістів, щоб блокувати санкції. Серед таких лобістів спостерігачі називають й угорських політиків.

Друг Путіна та корупція

Угорщина виявилася єдиною країною ЄС, яка не засудила напад Росії на Україну. Орбан не критикує дії міжнародного злочинця Володимира Путіна, а війну лише номінально засуджує.

"Наша досі чудова зовнішньополітична стратегія натрапила на перешкоду у вигляді російсько-українського конфлікту, якщо це можна так назвати, оскільки незрозуміло, хто бореться з ким", – сказав Орбан в одному зі своїх нечисленних коментарів щодо війни.

Як пише британська служба Бі-Бі-Сі, з Росією Орбана пов'язують вигідні контракти. Наприклад, Орбан був ініціатором віддати російським фірмам контракт на модернізацію та розширення АЕС "Пакш". У 2014 році уряд Орбана уклав контракт з Москвою і отримав від неї позику 10 мільярдів євро на реконструкцію АЕС "Пакш" в обхід тендеру. Сам контракт має гриф "таємно".

Цей та інші моменти з життя уряду Орбана породжують претензії щодо корупції. Саме через непрозорість угод Єврокомісія відмовляється виплачувати Угорщині мільярди з фонду подолання наслідків пандемії коронавірусу. Крім того, ЄС готується вперше застосувати свій механізм верховенства права: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на початку квітня оголосила про вжиття заходів проти Угорщини у зв'язку з порушенням там принципів правової держави.

Питання нацменшості

На початку травня секретар Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов звинуватив угорського прем'єра у тому, що він прагне отримати частини західної України, де мешкає угорська національна меншість. І саме тому Будапешт підіграє Путіну.

"Угорщина, яка відкрито заявляє про свою співпрацю з Росією. Більше того, вона була попереджена заздалегідь Путіним про те, що буде напад на нашу країну. Вона чомусь вважала, що може забрати частину своєї території. Та країна, яка так поводилася – подивимося, які наслідки будуть після цієї війни для цієї країни", – цитує Данілова агенція "Інтерфакс-Україна".

Проте експерти не поспішають пов'язувати запровадження надзвичайного стану в Угорщині з можливим захопленням українських територій цією країною.

"Орбан ввів цей стан, тому що, за його словами, країна в небезпеці через санкції Брюсселя і війну в Україні. Це радше популістичний і піарний хід. Ембарго на нафту, це, найімовірніше, питання торгів з ЄС. Будапешт торгується. Загострення на заході України також не варто очікувати", – заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону на каналі "Україна 24" Дмитро Тужанський.

Навколо Угорщини