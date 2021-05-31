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Що очікує Софію Сапегу. МЗС Білорусі назвало два варіанти

31 травня, 02:16

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Білорусі стверджують, що долю дівчини Романа Протасевича вирішуватимуть слідство і суд, але спрогнозували, чим все це закінчиться

Олександр Лукашенко та Софія Сапега. Колаж "Сьогодні"

Олександр Лукашенко та Софія Сапега. Колаж "Сьогодні"

У Міністерстві закордонних справ Білорусі бачать кілька варіантів вирішення ситуації із затриманням у Мінську громадянки РФ Софії Сапеги, дівчини затриманого журналіста Романа Протасевича, але "рішення повинен ухвалити суд".

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Про це заявив глава МЗС Білорусі Володимир Макей в інтерв'ю російському "Комерсанту".

"Вона громадянка Росії, але має посвідку на проживання у Білорусі. Ми займалися цим питанням у частині забезпечення консульського доступу посольства Росії до неї, і у мене була розмова на цю тему з моїм колегою Сергієм Лавровим... Наскільки мені відомо, вона вела так званий сайт карателів", – зокрема зазначив Макей.

За його словами, треба дочекатися підсумків розслідування і рішення судів. Водночас він навів як два можливі варіанти вирішення ситуації з дівчиною – помилування і передання Росії з подальшим відбуванням покарання.

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"Рішенням глави держави можуть бути ухвалені рішення і про помилування, і про передачу для відбування подальшого покарання в Росію. Треба почекати", – заявив Макей.

Нагадаємо, Софія Сапега була затримана 23 травня в Мінську разом із колишнім головним редактором телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем, після того як влада Білорусі за допомогою винищувача змусили сісти літак, на якому вони летіли до Вільнюса з Афін. 25 травня її заарештували на 2 місяці.

Раніше стало відомо, що на зустрічі президента Росії Володимира Путіна з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Сочі обговорювалося питання затриманої в Мінську громадянки РФ Софії Сапеги.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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