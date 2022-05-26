Щось задумав? Через війну в Україні Лукашенко екстрено створює нове військове командування

Лукашенко вважає, що на Білорусь нібито чинитиметься "військовий тиск"

Через Україну в Білорусі мають намір створити ще одне військове командування / Фото: Колаж: Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив створити оперативне командування збройних сил на українському напрямі. Про це він заявив на нараді у міністерстві оборони, пише Белта.



Диктатор вважає, що є загроза військового тиску на Білорусь через Польщу, Литву, Латвію та війська НАТО, які там дислоковані.

"Військовий тиск на нас чинитиметься через Польщу, Литву, Латвію та дислоковані там війська Північноатлантичного блоку, а також за рахунок підтримки ескалації бойових дій в Україні. На жаль, відкрився новий напрямок, як це у нас прийнято казати, новий фронт, і ми не можемо не приділяти цьому уваги", – сказав Лукашенко.

Він зазначив, що міністр оборони Білорусі вже пропонував йому відкрити ще одне оперативне командування на південному фланзі.

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"Час так динамічно і швидко підштовхнув нас до того, що нам негайно треба створювати цей оперативний напрямок. Разом із західним, північно-західним буде і південне крило", – зазначив він.

Ситуація

У Білорусі досі частково залишаються військові та техніка Російської Федерації. Продовжують фіксуватись запуски ракет із території Білорусі по Україні. Вперше за довгий час моніторингова група зафіксувала переміщення ВТК "Іскандер" до кордону з Україною. Також йдеться про те, що у Брестській області все ще залишається російська техніка.

Крім того, у кількох населених пунктах Білорусі пройшли похорони військових, які погодилися укласти контракти з російськими приватними військовими компаніями.

В Україні можуть конфіскувати майно білоруських компаній офіційно через те, що Мінськ є співагресором у нинішній війні.

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Військовий експерт Якуб Войнаровський вважає, що скупчення російських військ біля північних кордонів України та військова активність у Білорусі може свідчити про наміри Москви відкрити новий фронт та зробити другу спробу взяття Чернігівської області чи навіть прориву до Києва.