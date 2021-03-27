COVAX назвала терміни відновлення поставок вакцини AstraZeneca з Індії

У програмі поставок вакцин проти коронавірусу в бідні країни COVAX передбачають, що індійський Serum Institute, який виробляє вакцину CoviShield за ліцензією AstraZeneca, повністю поновить її повні поставки в травні.

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Про це повідомив партнер COVAX ЮНІСЕФ у суботу, передає Reuters.

"Очікується, що поставки вакцини SII/AZ поновляться повністю знову до травня, а кожен учасник програми до кінця травня отримає все замовлене, далі поставки прискоряться", – розповіли в ЮНІСЕФ.

В організації додали, що програма COVAX веде переговори з Нью-Делі, щоб забезпечити "деякі поставки" вже в квітні.

Зазначається, що COVAX очікував загалом 90 мільйонів доз від Serum Institute of India у березні і квітні, з яких він отримав на цей момент близько 28 мільйонів.

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Нагадаємо, раніше Індія заявила, що Індія тимчасово зупиняє експорт вакцини CoviShieldвід компанії AstraZeneca, яку купує і Україна, щоб забезпечити нею власне населення.

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