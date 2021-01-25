COVID-19 може стати системним захворюванням – ВООЗ

Коронавірус, швидше за все, повністю перемогти не вдасться

Є велика ймовірність, що коронавірусна інфекція стане ендемічним захворюванням, яке буде з'являтися знову.

Реклама

Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян на брифінгу.

"Завжди є ризик, що захворювання стане ендемічним, системним. Поки людству вдалося перемогти тільки віспу, а, наприклад, поліомієліт і кір досі не переможені", – заявив він.

На підтвердження Раян навів дві характеристики, які вказують на те, що ліквідувати COVID-19 вкрай складно:

поширення коронавірусу майже в усіх країнах світу;

неоптимальний доступ до вакцини.

"У нинішньому році ми постараємося значно скоротити смертність і повернутися до нормального життя, але вірус передаватиметься ще досить довго, якщо ми не зможемо забезпечити всеосяжну вакцинацію", – сказав Раян.

Реклама

За його словами, головне завдання для світової спільноти на сьогодні – знизити потенціал поширення коронавірусу.

Зазначимо, ендемічні хвороби – ті, які присутні постійно, і після чергового припинення поновлюються самі, без занесення ззовні.

Нагадаємо, за інформацією ВООЗ, коронавірус навіть у разі транспортування і тривалого зберігання може зберігатися на упаковці заморожених продуктів і передаватися після цього людині.

Минулого тижня ВООЗ закликала посилити карантинні обмеження у всьому світі, оскільки коронавірус, як і раніше, поширюється швидкими темпами.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама