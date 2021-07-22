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COVID-19 залишив британців без м'яса і бензину

22 липня 2021 19:30

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук

До 10% співробітників харчової промисловості знаходяться на самоізоляції. Пекти хліб і робити сосиски нікому

У магазинах і на заправках Великобританії почалися перебої з поставками товару через пропозиції Національної служби охорони здоров'я піти на самоізоляцію всім, хто контактував з хворими на COVID-19. Представники супермаркетів заявили, що зіткнулися з дефіцитом ряду продуктів. А заправні станції змушені просто закритися через відсутність поставок палива.

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Про це повідомляє агентство Reuters .

Ряд британських газет вийшли в світ у четвер з фотографіями порожніх полиць в супермаркетах Сполученого Королівства.

Британська асоціація м'ясопереробників (BMPA) напередодні розповсюдила заяву, що ланцюжки поставок продуктів харчування "знаходяться на межі провалу", оскільки загострилася ситуація з робочою силою, якої і до цього не вистачало. Це означає, що зупиняються лінії виробництва м'ясних продуктів харчування.

"Крім основної нестачі робочих, ми також чуємо від деяких учасників, що від 5% до 10% їх робочих пройшли "опитування" додатком (служби охорони здоров'я) і просили самоізолюватись", – сказав генеральний директор BMPA Нік Аллен.

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Бізнес-секретар британського уряду Кваси Квартенг в коментарі Sky News заявив, що влада "дуже стурбована" ситуацією, але він не впевнений, що в супермаркетах є порожні полиці.

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Ситуація з коронавірусом в Великобританії

За даними Національної служби охорони здоров'я Великобританії, останнім часом щодня фіксується до 50 тисяч нових випадків захворювання COVID-19. У зв'язку з цим додаток для відстеження контактів хворих порадив сотням тисяч людей ізолюватися на 10 днів.

Через різке скорочення штату виник хаос в різних секторах, від поставки продуктів харчування, перевезення, до готельного бізнесу та ЗМІ. Щоб вийти на роботу, багато людей видалили додаток зі своїх телефонів.

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Нагадаємо, що на самоізоляцію пішов і британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, який нещодавно контактував з хворим на COVID-19 міністром охорони здоров'я Саджид Джавідом. Джонсон в минулому році важко перехворів на коронавірус .

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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