COVID-вакцинація у всьому світі прискорить відродження туризму – ООН

Станом на 1 червня 29% всіх напрямків в світі повністю закриті для туризму

В ООН вважають, що відновити туризм може тільки масова вакцинація. Фото: РБК

Збільшити рівень міжнародного туризму допоможе високий рівень вакцинації населення і більш широке впровадження цифрових технологій.

Про це йдеться на сайті Всесвітньої туристської організації (ВТООН).

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Зазначається, що більше шансів на швидке відновлення туристичної галузі є у тих країн, де рівень вакцинації вищий, і де уряди здатні працювати разом над узгодженими правилами.

Повністю закриті 70% всіх напрямків в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, порівняно з лише 13% в Європі, 20% в Північній і Південній Америці, 19% в Африці і 31% на Близькому Сході.

А от Албанія, Коста-Ріка і Домініканська Республіка повністю відкриті для туристів без всяких обмежень.

Як ми писали раніше, пандемія коронавірусу істотно вплинула на всі сфери життя, особливо – на туризм. В ООН очікують, що сектор повністю відновиться не раніше 2023 року.

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Також нещодавно повідомлялося, що Німеччина дозволила в'їжджати в країну українцям, які отримали дві дози щеплення проти коронавірусу.

До речі, ВООЗ вперше рекомендувала вакцинувати дітей старше 12 років:

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