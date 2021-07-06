COVID-вакцинація у всьому світі прискорить відродження туризму – ООН

В ООН вважають, що відновити туризм може тільки масова вакцинація. Фото: РБК
Збільшити рівень міжнародного туризму допоможе високий рівень вакцинації населення і більш широке впровадження цифрових технологій.
Про це йдеться на сайті Всесвітньої туристської організації (ВТООН).
Зазначається, що більше шансів на швидке відновлення туристичної галузі є у тих країн, де рівень вакцинації вищий, і де уряди здатні працювати разом над узгодженими правилами.
Повністю закриті 70% всіх напрямків в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, порівняно з лише 13% в Європі, 20% в Північній і Південній Америці, 19% в Африці і 31% на Близькому Сході.
А от Албанія, Коста-Ріка і Домініканська Республіка повністю відкриті для туристів без всяких обмежень.
Як ми писали раніше, пандемія коронавірусу істотно вплинула на всі сфери життя, особливо – на туризм. В ООН очікують, що сектор повністю відновиться не раніше 2023 року.
Також нещодавно повідомлялося, що Німеччина дозволила в'їжджати в країну українцям, які отримали дві дози щеплення проти коронавірусу.
До речі, ВООЗ вперше рекомендувала вакцинувати дітей старше 12 років:
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