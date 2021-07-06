Русский
$ 27,29
32,37
  1. Світові новини
  2. Інші країни

COVID-вакцинація у всьому світі прискорить відродження туризму – ООН

6 липня 2021 7:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Станом на 1 червня 29% всіх напрямків в світі повністю закриті для туризму

В ООН вважають, що відновити туризм може тільки масова вакцинація. Фото: РБК

В ООН вважають, що відновити туризм може тільки масова вакцинація. Фото: РБК

Збільшити рівень міжнародного туризму допоможе високий рівень вакцинації населення і більш широке впровадження цифрових технологій.

Про це йдеться на сайті Всесвітньої туристської організації (ВТООН).

Реклама

Зазначається, що більше шансів на швидке відновлення туристичної галузі є у тих країн, де рівень вакцинації вищий, і де уряди здатні працювати разом над узгодженими правилами.

Повністю закриті 70% всіх напрямків в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, порівняно з лише 13% в Європі, 20% в Північній і Південній Америці, 19% в Африці і 31% на Близькому Сході.

А от Албанія, Коста-Ріка і Домініканська Республіка повністю відкриті для туристів без всяких обмежень.

Не пропусти!
Вони не бачилися місяць! Як футболістів збірної України зустрічають вдома їхні діти
Роман Яремчук і його синочок

Як ми писали раніше, пандемія коронавірусу істотно вплинула на всі сфери життя, особливо – на туризм. В ООН очікують, що сектор повністю відновиться не раніше 2023 року.

Реклама

Також нещодавно повідомлялося, що Німеччина дозволила в'їжджати в країну українцям, які отримали дві дози щеплення проти коронавірусу.

До речі, ВООЗ вперше рекомендувала вакцинувати дітей старше 12 років:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Зустріч
Зустріч "Великої двадцятки" в Італії – чому про Україну навіть не згадалиВлада
"Росія розгорнула ракети і може вдарити по Україні" – чи закінчаться навчання НАТО війною?Влада
Білорусь закрила кордон з Україною – реакція МЗС
Білорусь закрила кордон з Україною – реакція МЗСІнші країни
Смертельно небезпечний. В Індії у перехворілих на COVID-19 дітей виявили нову недугу
Смертельно небезпечний. В Індії у перехворілих на COVID-19 дітей виявили нову недугуІнші країни
"Так вже сталося": Лукашенко назвав суверенітет України "танучим"Інші країни
Білорусь закрила кордон? Кулеба спростував брехню Лукашенка
Білорусь закрила кордон? Кулеба спростував брехню ЛукашенкаВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти