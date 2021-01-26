Квіти, трактори й кийки: фермери зірвали "свято року" в Індії (фото і відео)

В Індії тисячі фермерів вийшли на протест у День республіки (аналог українського Дня незалежності) – місцеві фермери виступають проти аграрної реформи і вирішили висловити своє невдоволення в столиці.
Про це повідомляє BBC.
26 січня, коли в Індії щорічно відзначається головне державне свято, фермери пішки і на тракторах попрямували до Нью-Делі – зупинити їх не змогли ані встановлені на під'їздах барикади, ані сльозогінний газ.
При цьому багато протестувальників відхилилися від узгодженого маршруту, що призвело до сутичок з поліцією.
Протест триває з листопада. Головна вимога демонстрантів – скасувати три прийнятих у вересні закони. Вони дозволяють фермерам самостійно укладати контракти з аграрними компаніями на продаж майбутнього врожаю за заздалегідь узгодженою ціною, а також продавати свою продукцію за межами національних ринків
В уряді Індії запевняють: реформа призведе до лібералізації сільськогосподарського сектору, однак фермери вважають, що вони лише лишаться без доходу.
В результаті тривалих переговорів минулого тижня влада запропонувала тимчасово зупинити дію законів, але протестувальники та опозиція, яка їх підтримала, відмовилися.
Сьогоднішній мітинг був дозволений лише за умови, що він не завадить щорічному параду на честь Дня Республіки, який проходить в центрі Делі. Мітингувальникам виділили конкретні маршрути для ходи, але частина демонстрантів відхилилися і прорвалися через поліцейські барикади. Деякі рушили в бік парламенту.
Місцеві ЗМІ повідомляють про потерпілих з обох сторін в результаті заворушень.
У сьогоднішньому параді беруть участь Збройні сили, демонструється новітнє військове обладнання, а на сцені артисти демонструють культуру різних штатів Індії. Всупереч пандемії коронавірусу свято було вирішено провести, але в меншому масштабі, ніж спочатку планувалося.
Нагадаємо, минулого року Індія була охоплена протестами проти закону, який надав право громадянства нелегальним іммігрантам-мусульманам.
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