Квіти, трактори й кийки: фермери зірвали "свято року" в Індії (фото і відео)

Працівники сільгоспгалузі вже третій місяць протестують проти аграрної реформи

В Індії тисячі фермерів вийшли на протест у День республіки (аналог українського Дня незалежності) – місцеві фермери виступають проти аграрної реформи і вирішили висловити своє невдоволення в столиці.

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Про це повідомляє BBC.

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis, Adnan Abidi, Danish Siddiqui

26 січня, коли в Індії щорічно відзначається головне державне свято, фермери пішки і на тракторах попрямували до Нью-Делі – зупинити їх не змогли ані встановлені на під'їздах барикади, ані сльозогінний газ.

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Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis, Adnan Abidi, Danish Siddiqui

При цьому багато протестувальників відхилилися від узгодженого маршруту, що призвело до сутичок з поліцією.

Протест триває з листопада. Головна вимога демонстрантів – скасувати три прийнятих у вересні закони. Вони дозволяють фермерам самостійно укладати контракти з аграрними компаніями на продаж майбутнього врожаю за заздалегідь узгодженою ціною, а також продавати свою продукцію за межами національних ринків

Реклама Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis, Adnan Abidi, Danish Siddiqui

В уряді Індії запевняють: реформа призведе до лібералізації сільськогосподарського сектору, однак фермери вважають, що вони лише лишаться без доходу.

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis, Adnan Abidi, Danish Siddiqui

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В результаті тривалих переговорів минулого тижня влада запропонувала тимчасово зупинити дію законів, але протестувальники та опозиція, яка їх підтримала, відмовилися.

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Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis, Adnan Abidi, Danish Siddiqui

Сьогоднішній мітинг був дозволений лише за умови, що він не завадить щорічному параду на честь Дня Республіки, який проходить в центрі Делі. Мітингувальникам виділили конкретні маршрути для ходи, але частина демонстрантів відхилилися і прорвалися через поліцейські барикади. Деякі рушили в бік парламенту.

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis, Adnan Abidi, Danish Siddiqui

Місцеві ЗМІ повідомляють про потерпілих з обох сторін в результаті заворушень.

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis, Adnan Abidi, Danish Siddiqui

У сьогоднішньому параді беруть участь Збройні сили, демонструється новітнє військове обладнання, а на сцені артисти демонструють культуру різних штатів Індії. Всупереч пандемії коронавірусу свято було вирішено провести, але в меншому масштабі, ніж спочатку планувалося.

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis, Adnan Abidi, Danish Siddiqui

Нагадаємо, минулого року Індія була охоплена протестами проти закону, який надав право громадянства нелегальним іммігрантам-мусульманам.

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