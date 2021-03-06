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Як і українці, Covishield: Далай-лама зробив щеплення від COVID-19

6 березня, 11:52

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Після ін'єкції він 30 хвилин був під наглядом лікаря

Лауреат Нобелівської премії миру, 85-річний тибетський духовний лідер Далай-лама XIV отримав першу дозу вакцини від коронавірусу.

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Про це повідомляє АBC News.

Вакцинувався він у лікарні в містечку Дхармсала на півночі Індії. Після уколу він закликав людей проявити сміливість і пройти вакцинацію.

/ Фото: Reuters

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Медик з лікарні, де робили щеплення Далай-ламі, розповів, що після цього духового лідера спостерігали протягом 30 хвилин.

За словами лікаря, вакцинацію пройшли ще десять осіб, які проживають у резиденції Далай-лами. Усі отримали вакцину Covishield, розроблену Оксфордським університетом і британським виробником ліків AstraZeneca і вироблену Індійським інститутом сироватки.

Нагадаємо, в Україну надійшли 500 тисяч доз британсько-шведської вакцини AstraZeneca. Один завод компанії у Китаї, інший – в Індії. Вакцина, яку виготовляють на індійському заводі, називається CoviShield.

Вакцина AstraZeneca – це спільна розробка Оксфордського університету і британсько-шведської компанії AstraZenecа, яка має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я і рекомендована до екстреного використання.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Далай-лама щеплення вакцинація вакцина коронавірус
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