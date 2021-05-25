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"Це обурливо". Навіть ХАМАС засудив режим Лукашенка за арешт Протасевича

25 травня, 15:27

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Палестинські ісламісти висловилися проти несправедливості, переслідувань, посягань на свободу і порушень закону в Білорусі

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

Палестинські бойовики засудили білоруську владу за спробу зіграти на темі конфлікту між Палестиною та Ізраїлем в ситуації з затриманням активіста та журналіста Романа Протасевича.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Це обурливо і демонструє архаїчне мислення (білоруського уряду. – Ред.), який не розуміє, що зараз ми живемо в час свободних ЗМІ і що існує міжнародна громадська думка, яка більше не сприймає подібні методи", – заявив 25 травня заступник голови політбюро угруповання ХАМАС Муса Абу Марзук.

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При цьому ХАМАС не став оцінювати те, що сталося, зокрема силове приземлення літака Ryanair, яким Протасевич і його дівчина поверталися з Афін до Вільнюса.

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Водночас Абу Марзук висловився проти "несправедливості, переслідувань, посягань на свободу і порушень закону".

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Нагадаємо, що 23 травня білоруські ВПС підняли винищувач, змусивши екіпаж літака Ryanair здійснити вимушену посадку в Мінську, після чого Протасевича було затримано. Спочатку повідомлялося, що причиною стали погрози вибуху на борту судна, що нібито надійшли від ХАМАС через підтримку Євросоюзом Ізраїлю в останній хвилі ескалації на Близькому Сході.

Однак пізніше в ХАМАС спростували свою причетність до події, звинувативши Мінськ в спробі демонізації угруповання.

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