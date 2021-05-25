"Це обурливо". Навіть ХАМАС засудив режим Лукашенка за арешт Протасевича

Палестинські ісламісти висловилися проти несправедливості, переслідувань, посягань на свободу і порушень закону в Білорусі

Фото: колаж "Сьогодні"

Палестинські бойовики засудили білоруську владу за спробу зіграти на темі конфлікту між Палестиною та Ізраїлем в ситуації з затриманням активіста та журналіста Романа Протасевича.

Реклама

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Це обурливо і демонструє архаїчне мислення (білоруського уряду. – Ред.), який не розуміє, що зараз ми живемо в час свободних ЗМІ і що існує міжнародна громадська думка, яка більше не сприймає подібні методи", – заявив 25 травня заступник голови політбюро угруповання ХАМАС Муса Абу Марзук.

Відео: Сьогодні

При цьому ХАМАС не став оцінювати те, що сталося, зокрема силове приземлення літака Ryanair, яким Протасевич і його дівчина поверталися з Афін до Вільнюса.

Водночас Абу Марзук висловився проти "несправедливості, переслідувань, посягань на свободу і порушень закону".

Реклама

Нагадаємо, що 23 травня білоруські ВПС підняли винищувач, змусивши екіпаж літака Ryanair здійснити вимушену посадку в Мінську, після чого Протасевича було затримано. Спочатку повідомлялося, що причиною стали погрози вибуху на борту судна, що нібито надійшли від ХАМАС через підтримку Євросоюзом Ізраїлю в останній хвилі ескалації на Близькому Сході.

Однак пізніше в ХАМАС спростували свою причетність до події, звинувативши Мінськ в спробі демонізації угруповання.