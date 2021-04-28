Справа не в мутаціях: три причини СОVID-колапсу в Індії за версією ВООЗ

Систему охорони здоров'я Індії обрушив тиск з боку людей, які в паніці йшли в лікарні, коли могли лікуватися вдома

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що останній спалах захворюваності коронавірусом у Індіїспровокували не стільки більш заразні мутації вірусу, як масові зібрання і низькі показники вакцинації, а також паніка.

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Про це повідомляє The Guardian.

"Ступінь, в якій ці вірусні мутації відповідальні за швидке збільшення випадків захворювання в країні, залишається неясною, оскільки є й інші фактори, такі як нещодавні масові зібрання, які, можливо, сприяли зростанню", – заявив офіційний представник ВООЗ Тарік Язаревич.

Крім того, за його словами, певну роль в підвищеному поширенні коронавірусу країною відіграла "безтурботна поведінка" людей.

ВООЗ також заявила, що систему охорони здоров'я Індії обрушив тиск з боку людей, які в паніці йшли в лікарні, коли вони могли лікуватися від COVID-19 удома, оскільки тільки близько 15% пацієнтів з коронавірусом потребують амбулаторного лікування.

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Тому в організації закликали до ефективного скринінгу і сортування пацієнтів, щоб забезпечити отримання людьми необхідної їм допомоги.

Нагадаємо, в останні дні Індія б'є як власний, так і світовий рекорди із захворюваності коронавірусом: у реанімаціях давно немає місць і всюди горять багаття для спалювання трупів.

Ми також повідомляли, що в Швейцарії зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу, який раніше виявили в Індії.

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