Дельта-варіант COVID вдвічі збільшує ризик госпіталізації – дослідження

Існуючі вакцини захищають від індійського штаму коронавірусу гірше, ніж від британського варіанту Альфа

Госпіталізація при індійському штамі коронавірусу. Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Так званий індійський штам коронавірусу, якому ВООЗ раніше присвоїла назву "Дельта", вдвічі збільшує ризик госпіталізації, а вакцини хоча і захищають від нього, але гірше, ніж від інших штамів.

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Про це з посиланням на професора епідеміології громадської охорони здоров'я Університету Стратклайда (Шотландія) Кріса Робертсона, передає Reuters.

Під час дослідження розглянули 19 543 випадків захворювання і 377 госпіталізацій серед 5,4 мільйона людей у Шотландії, з яких у 7 723 випадках заражень і 1234 госпіталізацій був варіант Дельта.

Згідно з попередніми результатами, захист від вакцини проти варіанту Дельта може бути нижчим, ніж ефективність проти варіанту Альфа (британський штам).

"Якщо результат тесту позитивний, то дві дози вакцини або одна доза протягом 28 днів знизять ризик госпіталізації приблизно на 70%", – заявив Робертсон.

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Водночас він зазначив, що через два тижні після другої дози вакцини Pfizer-BioNTech, захист від інфекції, викликаної варіантом Дельта – 79%, порівняно з 92% захисту від варіанту Альфа. А вакцина Oxford-AstraZeneca дає 60% захисту від Дельти і 73% від Альфи.

Дослідники також застерегли від використання наведених ними даних для порівняння вакцин одна з одною через відмінності в когортах, які отримали кожен тип щеплення, і відмінностей в швидкості вироблення імунітету при використанні цих вакцин.

Вчені підкреслили, що дві дози вакцини забезпечують набагато кращий захист від варіанту Дельта, ніж одна.

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