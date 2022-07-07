Десять кандидатів на місце Бориса Джонсона. Що про них відомо та на що чекати Україні

У британських ЗМІ немає єдиної думки про те, хто ж сяде в крісло прем'єра

Головними претендентами на посаду прем'єра Британії є Бен Воллес, Ліз Трасс та Ріші Сунак. Фото: колаж "Сьогодні"

Борис Джонсон офіційно оголосив про свою відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії та лідера Консервативної партії. Сайт "Сьогодні" з'ясував, які кандидати претендують на крісло голови уряду, як вони ставляться до України та на що чекати нашій країні від нового керівника Кабінету міністрів.

Відставка Джонсона

У четвер, 7 липня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон офіційно оголосив про свою відставку з посади голови уряду та лідера Консервативної партії. Очільник уряду залишає крісло через втрату довіри серед міністрів та чиновників. Докладніше про скандал, який став приводом для відставки Джонсона вже повідомляв сайт "Сьогодні".

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У своєму зверненні він зазначив, що виконуватиме обов'язки голови партії та уряду доти, доки не буде обрано нового. Вибирати нового лідера мають розпочати негайно. Британські ЗМІ вже почали висувати припущення про те, хто має шанси сісти в крісло Джонсона.

Борис Джонсон більше не прем’єр-міністр. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

10 можливих кандидатів на місце британського прем'єра

Ріші Сунак Пенні Мордонт Бен Уоллес Ліз Трас Надхім Захаві Стів Бейкер Суелла Брейверман Домінік Рааб Саджид Джавід Джеремі Хант

Що відомо про політиків та їхнє ставлення до України

Ріші Сунак – Народився 12 травня 1980 року в Гемпширі. Він закінчив Оксфордський університет, де вивчав філософію, політику та економіку, а також отримав ступінь магістра ділового адміністрування у Стенфордському університеті (США). З травня 2015 року Сунак є членом Палати громад британського парламенту від округу Річмонд (Північний Йоркшир). У 2019-2020 роках. Сунак був головним секретарем казначейства. 13 лютого 2020 р. його було призначено на посаду канцлера Казначейства (відповідає посаді міністра фінансів). Член Консервативної партії.

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Bloomberg вважає його основним лідером. Брав участь у вечірці Джонсона під час карантину, яка стала приводом для оголошення вотуму недовіри Джонсону місяць тому. Будучи канцлером Казначейства Сунак наголошував, що "військова допомога потрібна Україні для захисту".

Ріші Сунак наголошував, що "військова допомога потрібна Україні для захисту". Фото: gov.uk

Пенні Мордонт – народилася 4 березня 1973 року. Британський політичний та державний діяч. Молодший міністр з питань торгівельної політики Великої Британії з 15 вересня 2021 року. У минулому – перша жінка – міністр оборони Великої Британії (з 1 травня по 24 липня 2019 року). Мордонт підтримувала Україну і вважала за необхідне надати ЗСУ британських фахівців для навчання щодо використання військової техніки.

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Бен Уоллес – народився 15 травня 1970 року у Фарнборо. Британський політичний та державний діяч. Міністр оборони Великої Британії з 2019 року. У період з 2016 по 2019 рік обіймав посаду молодшого міністра безпеки. Член Консервативної партії Великої Британії, з 2010 року був депутатом Палати громад. Багато хто називає його головним претендентом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Уоллес разом із Джонсоном проводив переговори з лідерами військової галузі Великої Британії про активізації постачання зброї для України. Зокрема, про виробництво більшої кількості 155-мм снарядів та протитанкової зброї NLAW. 23 червня Уоллес заявив, що Велика Битанія, Євросоюз та США не були готові до тих загроз, з якими вони зіткнулися, і вже багато в чому витратили свої запаси. За його словами, західна техніка, що постачається Україні, добре проявляє себе на передовій, але шляхи постачання не налагоджені.

Бен Уоллес разом із Джонсоном проводив переговори з лідерами військової галузі Великобританії щодо активізації постачання зброї для України. Фото: Getty Images

Ліз Трас – народилася 26 липня 1975 року в Оксфорді. Британський політик, міністр зовнішньої торгівлі (2019 – 2021 рр.). 15 вересня 2021 року призначена міністром закордонних справ. Виступає із різкою критикою Росії. Регулярно закликає союзників продовжити підтримку України важким озброєнням. Шанувальниця Маргарет Тетчер.

Ліз Трасс регулярно закликає союзників продовжити підтримку України важким озброєнням. Фото: Reuters

Надхім Захаві – народився 2 червня 1967 року у Багдаді. Британський політик іракського походження, етнічний курд. Міністр освіти (2021 – 2022 рр.), призначений канцлером Казначейства після відставки Ріші Сунака. Будучи головою МОЗ успішно провів кампанію вакцинації проти коронавірусу.

Надхім Захаві, будучи головою МОЗ, успішно провів кампанію вакцинації проти коронавірусу. Фото: РА

Стів Бейкер – Народився 6 червня 1971 року. Британський політик, колишній інженер Королівських ВПС, член консервативної партії.

Стів Бейкер

Суелла Брейверман – народилася 3 квітня 1980 року в Лондоні. Британський юрист та політик. 13 лютого 2020 року призначена у другому кабінеті Джонсона на посаду генерального атторнею Англії та Уельсу та генерального юрисконсульта з Північної Ірландії.

Суелла Брейверман

Домінік Рааб – народився 25 лютого 1974 року у Бакінгемширі. Британський політик, член Консервативної партії. Заступник прем'єр-міністра, міністр юстиції та лорд-канцлер Великої Британії з 2021 року. Міністр із виходу Великої Британії з Європейського Союзу (липень – листопад 2018 року). Міністр закордонних справ Великої Британії та перший міністр з 24 липня 2019 року по 15 вересня 2021 року в першому та другому кабінетах Бориса Джонсона.

Домінік Рааб засудив вторгнення Росії до України і заявив, що російські військові злочинці мають постати перед судом. Заступник Джонсона стверджував, що Захід має продемонструвати "стратегічну витривалість", щоб забезпечити поразку Росії.

"Ми зробимо все можливе, щоб підтримати українців, я знаю, що наші партнери роблять те саме для зміцнення їхнього опору", – казав Рааб.

Домінік Рааб засудив вторгнення Росії до України та заявив, що російські військові злочинці мають постати перед судом. Фото: aa.com.tr

Саджид Джавід – народився 5 грудня 1969 року в Рочдейлі, Британський підприємець та політик, міністр охорони здоров'я та соціального забезпечення (2021 – 2022 рр.). У 2014 – 2016 роках входив до першого та другого кабінетів Кемерона, у 2016 – 2018 роках обіймав посаду міністра у справах громад та місцевого самоврядування у першому та другому кабінетах Терези Мей, міністр внутрішніх справ Великої Британії (з 2018 по 2010). Канцлер казначейства у першому та другому кабінетах Бориса Джонсона (2019 – 2020 рр.).

Саджід Джавід. Фото: РА

Джеремі Хант – народився 1 листопада 1966 року в Лондоні. Британський політик, член Консервативної партії, міністр закордонних справ Великої Британії (2018 – 2019 рр.). Міністр охорони здоров'я у першому та другому кабінеті Девіда Кемерона, а також у першому та другому кабінетах Терези Мей.

Джеремі Хант. Фото: Global Look Press

У кого вищий рейтинг

Згідно з опитуванням YouGov, проведеним 7 липня, найбільш перспективним потенційним кандидатом на посаду лідера Консервативної партії та нового прем'єр-міністра королівства є міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. На його користь висловилися 13% респондентів із Консервативної партії.

Друге місце за підсумками опитування посіла молодший міністр із торгівельної політики Пенні Мордонт, набравши 12% голосів.

Трійку закриває колишній глава Мінфіну Ріші Сунак – один із міністрів, які пішли у відставку в останні дні. Його вважають найсильнішим кандидатом 10% опитаних.

Респонденти також вважають, що лідером торі можуть стати:

глава МЗС Ліз Трас (8%);

колишній міністр з питань житлово-комунального господарства, громад та місцевого самоврядування Майкл Гоув (7%);

заступник Джонсона Домінік Рааб (7%);

голова спеціального комітету із закордонних справ Том Тугендхат (6%);

колишній глава МЗС Джеремі Хант (5%);

голова Мінфіну Надхім Захаві (5%);

колишній голова МОЗ Саджид Джавід (4%);

голова МВС Пріті Пател (3%);

голова МОЗ Стівен Барклай (1%).

12% респондентів вважають, що ніхто з перерахованих вище не зможе обійняти посаду лідера партії, і 9% не можуть відповісти. В опитуванні взяли участь 716 членів Консервативної партії.

Водночас телеканал Sky News зазначає, що найвірогіднішими кандидатами є Мордонт та Сунак. За оцінками телеканалу, шанси обох політиків становлять 9/2. За ними йдуть Уоллес із шансами 6/1, Трасс та Джавід із шансами 8/1.

Що чекає на Україну після відставки Джонсона

Ексзаступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера впевнений, що відставка Джонсона не вплине негативно на відносини з Україною.

"Наступник Джонсона також буде пробританським, проукраїнським та антиросійським. На підтримці України це не позначиться ніяк. Позиція владної Консервативної партії (і навіть більшості лейбористів – офіційної парламентської опозиції) щодо цього непохитна", – написав Магера у своєму Facebook.

Політолог Ігор Петренко також вважає, що глобальних змін у гірший бік у відносинах з Україною не відбудеться, але не виключає, що допомога Великої Британії може трохи сповільнитися.

"Підтримка нашої країни зумовлена не лише особистістю самого Джонсона. Це цілеспрямована політика Великої Британії. Для нас принципово нічого не зміниться. Так, новий глава уряду, можливо, почне трохи менше приділяти увагу Україні, доки нароблятиме собі авторитет в очах своїх громадян, проте Україна все ж таки дуже важлива для Великої Британії в її довгограючому плані повернення своєї світової могутності та лідерських позицій у Європі", – сказав "Сьогодні" Петренко.

Ігор Петренко: "Джонсон – великий друг України, це факт". Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський назвав прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона "справжнім другом України".

Він упевнений, що політика Великої Британії щодо України не зміниться найближчим часом, незважаючи на відставку Джонсона.