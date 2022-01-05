Десятки бізнесменів терміново залишили Казахстан, а із Росії прилетів таємничий ІЛ-76

Еліти Казахстану, наближені до влади, рятуються втечею до Європи — ЗМІ

Еліти відлітають, акімат Алмати після штурму протестувальників горить / Колаж "Сьогодні"

На фоні протестів, які переросли у криваву стрілянину, пожежі та штурм державних будівель у різних містах Казахстану, з країни за останню добу вилетіло близько десяти приватних літаків у напрямку Європи.

Про це повідомляють джерела КазТАГ. Відстежити переміщення приватних літаків також можна на Flightradar24.

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Еліта втікає до Європи

"Еліти біжать із Казахстану до Європи", – цитує видання слова джерела.

За непідтвердженими даними, які повідомляє Ateo Breaking, на приватних літаках відлетіли зокрема співвласник найбільшої гірничодобувної компанії Патох Шодієв та один із найбагатших підприємців країни Кенес Ракішев.

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"Очевидно, що майбутнє президента Токаєва та клану Назарбаєва зовсім неочевидне", – пише телеграм-канал.

Російське втручання

За даними Flightradar24 , к Алмати приземлився російський борт ІЛ-76. З якою метою прибув літак і хто саме прилетів до Казахстану – не повідомляється. Як пише InformNapal, військові оглядачі допускають переправку Кремлем російських найманців ПВК Вагнера для участі у кривавих протестах.

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Офіційно Москва військову допомогу Казахстану не підтверджує. Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Казахстан не просив допомоги Росії у зв'язку з протестами. Він також уточнив, що Москва сподівається на те, що влада Казахстану зможе самостійно впоратися з "внутрішніми проблемами" країни.

Російських військових баз у Казахстані немає. Але є низка об'єктів, які за спільними договорами використовує Москва. Насамперед це, звичайно ж, космодром Байконур. Міноборони РФ використовує:

5 льотно-випробувальних полігонів у Західно-Казахстанській, Атирауській та Мангістауській областях;

Полігон Емба;

Випробувальний полігон засобів стратегічної ППО та ПРО Сари-Шаган;

Окремий радіотехнічний вузол у місті Приозерську;

171 авіаційну комендатуру у Караганді (аеропорт "Сари-Арка").

Ситуація