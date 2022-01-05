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Десятки бізнесменів терміново залишили Казахстан, а із Росії прилетів таємничий ІЛ-76

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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5 січня, 15:04
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Еліти Казахстану, наближені до влади, рятуються втечею до Європи — ЗМІ
Еліти відлітають, акімат Алмати після штурму протестувальників горить / Колаж "Сьогодні"
Еліти відлітають, акімат Алмати після штурму протестувальників горить / Колаж "Сьогодні"

На фоні протестів, які переросли у криваву стрілянину, пожежі та штурм державних будівель у різних містах Казахстану, з країни за останню добу вилетіло близько десяти приватних літаків у напрямку Європи.

Про це повідомляють джерела КазТАГ. Відстежити переміщення приватних літаків також можна на Flightradar24.

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Еліта втікає до Європи

"Еліти біжать із Казахстану до Європи", – цитує видання слова джерела.

За непідтвердженими даними, які повідомляє Ateo Breaking, на приватних літаках відлетіли зокрема співвласник найбільшої гірничодобувної компанії Патох Шодієв та один із найбагатших підприємців країни Кенес Ракішев.

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"Очевидно, що майбутнє президента Токаєва та клану Назарбаєва зовсім неочевидне", – пише телеграм-канал.

Російське втручання

За даними Flightradar24 , к Алмати приземлився російський борт ІЛ-76. З якою метою прибув літак і хто саме прилетів до Казахстану – не повідомляється. Як пише InformNapal, військові оглядачі допускають переправку Кремлем російських найманців ПВК Вагнера для участі у кривавих протестах.

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Офіційно Москва військову допомогу Казахстану не підтверджує. Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Казахстан не просив допомоги Росії у зв'язку з протестами. Він також уточнив, що Москва сподівається на те, що влада Казахстану зможе самостійно впоратися з "внутрішніми проблемами" країни.

Російських військових баз у Казахстані немає. Але є низка об'єктів, які за спільними договорами використовує Москва. Насамперед це, звичайно ж, космодром Байконур. Міноборони РФ використовує:

  • 5 льотно-випробувальних полігонів у Західно-Казахстанській, Атирауській та Мангістауській областях;
  • Полігон Емба;
  • Випробувальний полігон засобів стратегічної ППО та ПРО Сари-Шаган;
  • Окремий радіотехнічний вузол у місті Приозерську;
  • 171 авіаційну комендатуру у Караганді (аеропорт "Сари-Арка").

Ситуація

  • Нагадаємо, перші протести в Казахстані спалахнули 2 січня у Жанаозені Мангістауської області. Приводом стало зростання цін на скраплений газ.
  • Гасла демонстрантів, які дуже швидко з економічних переросли в політичні, підхопили й у інших містах, зокрема Алмати і Нур-Султані. 4 січня у Казахстані на вулиці вийшли вже десятки тисяч протестувальників. Поліція спробувала розігнати несанкціоновані акції, у відповідь відбулися перші зіткнення.
  • Влада країни оголосила режим НП та комендантську годину, а також спробувала блокувати роботу інтернету.
  • Вдень 5 січня зіткнення протестувальників із силовиками у різних містах Казахстану переросли у стрілянину. Тільки постраждалих при захоплені вранці мерії Алмати вже десятки.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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