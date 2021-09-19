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Діти в усьому світі масово заражаються невідомим респіраторним вірусом

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
19 вересня, 08:32
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В результаті зараження новим вірусом були переповнені відділення інтенсивної терапії
Переповнені відділення інтенсивної терапії
Переповнені відділення інтенсивної терапії / Фото: Колаж: Сьогодні

Діти в усьому світі заражаються маловідомим респіраторним вірусом. Через карантинні заходи діти не виробили імунітет проти нового вірусу.

Про це повідомляє BBC.

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Як розповів, глава відділення дитячих інфекційних захворювань в одній з лікарень Нью-Йорка в США Рабіа Ага, в результаті зараження новим вірусом були переповнені відділення інтенсивної терапії.

"Це нас здивувало. Ми знали, що на це варто звернути увагу, але не думали, що хворих буде так багато", – розповів лікар з Університетської клініки Цюріха в Швейцарії Крістоф Бергер.

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Раніше лікарі вважали RSV сезонним вірусом, який з'являвся взимку, але в останні кілька місяців в Північній півкулі спостерігається несподіваний сплеск випадків захворювання.

Фахівці відзначають, що сплеск захворюваності RSV серед немовлят і дітей стався після того, як коронавірусні заходи були ослаблені.

Індію атакував смертельний вірус

Повідомляли, що в Індії щонайменше у 11 чоловік виявили симптоми смертельно небезпечного вірусу Ніпах в штаті Керала. Напередодні повідомлялося про двох заражених і смерті від цього вірусу 12-річну дитину.

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Інфекція провокує важкі респіраторні хвороби і запалення мозку. ВООЗ називає Ніпах одним з найнебезпечніших вірусів – від нього не існує ліки і вакцини, а рівень летальності від 40 до 75%.

Індійський уряд терміново направило в штат бригаду фахівців з Національного центру з контролю за захворюваннями. Вони повинні відстежити, з ким контактували хворі і помістити таких людей під карантин.

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