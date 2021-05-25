Дівчина Протасевича знайшлася в "звірячому" ізоляторі в Мінську

Сім'я Софії Сапеги виявила її в одному з мінських ІТТ, через який торік пройшли тисячі протестувальників проти режиму Лукашенка

Софія Сапега / Фото: Reuters

Дівчина білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича Софія Сапега, затримана разом з ним напередодні в Мінську, знаходиться в сумнозвісному мінському ізоляторі "Окрестіно", заявила її мати Ганна Дудич.

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Про це повідомляє BBC.

За словами Дудич, Сапега поверталася до Вільнюса з Афін, де відпочивала разом з Протасевичем. Після затримання вона встигла написати своєї матері в месенджері WhatsApp лише одне слово – "мама".

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"Вона не встигла продовжити. Більше я з нею не зв'язувалася. Наразі вона перебуває в ІТТ Окрестіно, ми її сьогодні знайшли, найняли адвоката", – говорить Дудич.

Відео: Сьогодні

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Однак у чому звинувачують 23-річну росіянку, невідомо. Хоча Дудич стверджує, що вже спілкувалася з консулом РФ.

Сама жінка сподівається на допомогу Росії у визволенні своєї дочки.

Варто зазначити, що саме до "Окрестіно" доставляли багатьох учасників акцій протесту проти режиму Олександра Лукашенка минулого року. В ІТТ їх катували нелюдськими умовами утримання, спрагою і лупцювали.

Нагадаємо, що 23 травня білоруська влада примусово посадила в Мінську авіалайнер Ryanair, який виконував рейс Афіни – Вільнюс, заявивши про загрозу теракту на борту літака. Нібито від угруповання ХАМАС надійшла загроза вибуху, але палестинські бойовики заперечують свою причетність.

У відповідь на це Рада ЄС вже закрила повітряний простір країн-членів спільноти для білоруських авіакомпаній, а Велика Британія ввела санкції стосовно 99 фізичних та юридичних осіб, причетних до події.

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Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську