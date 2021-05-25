Дівчину Протасевича заарештували в Білорусі на два місяці

Софію Сапегу вже допитали – її адвокат розповів про місцезнаходження і тимчасовий запобіжний захід щодо дівчини

Софія Сапега / Фото: Reuters

Затриману в Мінську дівчину білоруського журналіста і опозиційного активіста Романа Протасевича Софію Сапегу поміщено під варту на два місяці. Раніше її було затримано на 72 години.

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Про це повідомляє РБК.

25 травня адвокат росіянки Олександр Філанович заявив, що наразі дівчині пред'явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

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У чому саме її звинувачують, Філанович не сказав через підписку про нерозголошення, проте раніше стало відомо, що її підозрюють у "скоєнні злочинів в серпні-вересні 2020 року".

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За словами батьків Софії, дівчина була в Білорусі в серпні, але залишила країну 11-12 серпня.

Зараз Софія Сапега перебуває в СІЗО КДБ.

Нагадаємо, що 23 травня білоруська влада під приводом загрози теракту на борту примусово посадила в Мінську авіалайнер Ryanair, що виконував рейс Афіни – Вільнюс, на якому летіли Протасевич і Сапега. У відповідь на це багато країн і авіакомпаній відмовилися літати через повітряний простір Білорусі.

Більше про Софію Сапегу читайте в матеріалі "Через тиждень збиралася захищати диплом у Вільнюсі. Що відомо про дівчину Протасевича, затриману в Мінську".

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