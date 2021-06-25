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Софію Сапегу, затриману з Протасевичем, перевели під домашній арешт

25 червня 2021 8:59

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Для батьків Софії це стало несподіванкою, вони перебувають в шоковому стані

Софія Сапега під час дачі "показань". Фото: скріншот

Софія Сапега під час дачі "показань". Фото: скріншот

Росіянку Софію Сапегу, затриману в Мінську разом з колишнім головним редактором Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем, перевели під домашній арешт.

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Про це батьки дівчини повідомили BBC.

За словами вітчима дівчини Сергія Дудіча, для батьків це рішення стало несподіванкою.

"Ми перебуваємо в шоці", – сказав він.

Зараз Софія одна в орендованій квартирі в Мінську.

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Нагадаємо, у неділю, 23 травня, у Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту колишнього головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

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За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо лайнер не виконає екстрену посадку в Мінську.

Пізніше в Мережі з'явилося відео з "зізнанням" Софії Сапеги, що вона є редактором Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі" і публікувала особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ.

Крім того, дивіться відео допиту Протасевича.

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