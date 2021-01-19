Діяльність ВООЗ щодо COVID-19 розкритикувала нею ж створена комісія

Експерти незалежної комісії, створеної Всесвітньою організацією охорони здоров'я для оцінки заходів з боротьби з пандемією COVID-19, звинуватили ВООЗ і уряд Китаю у повільному реагуванні на поширення коронавірусу на початковому етапі.

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Про це йдеться у звіті комісії, повідомляє DW.

Експерти вважають, що швидкому поширенню епідемії по всьому світу сприяло те, що її частково приховували в перші дні, після виявлення вірусу в Ухані, хоча у Китаю, на їхню думку, були можливості швидко відреагувати на "ранні сигнали".

У комісії також розкритикували ВООЗ за зволікання – засідання комітету з надзвичайних ситуацій було скликане лише 22 січня 2020 року, а надзвичайну ситуацію і високий рівень небезпеки організація оголосила ще через тиждень. Експерти дивуються, чому ці два кроки не були зроблені раніше.

Згідно зі звітом, через недоліки глобальної системи попередження про пандемію Всесвітня організація охорони здоров'я не мала достатньо можливостей для виконання своїх функцій.

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Незалежна комісія була створена ВООЗ у липні минулого року для аналізу зусиль світової спільноти у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус вважає, що справедливий розподіл вакцин проти коронавірусу перебуває під "серйозною загрозою", що може призвести до катастрофічного провалу.

Ми також повідомляли, що комітет ВООЗ виступив проти вакцинаційних паспортів і запровадження обов'язкової вакцинації як умови міжнародних поїздок.

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